Кравец о победе над «Металлургом»: «Авангард» проявил характер, каждый внес в копилочку по чуть-чуть. Проскуряков поддержал команду – показали хорошую игру»
Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом».
«Авангард» победил со счетом 4:3 в овертайме в матче чемпионата КХЛ.
«Непростая ситуация у нас была перед этой игрой. Тяжело идет поездка, проиграли две игры. Конечно, когда есть победы, настраиваться легче.
Но молодцы ребята – проявили характер, дисциплину, каждое звено выполнило свою работу.
Вратарь (Илья Проскуряков) поддержал всю команду. Предостаточно было моментов в принципе у нас, и у «Магнитки». Интересная и быстрая игра
Мы реализовали свои моменты, выстояли, молодежь себя здорово проявила – Александр Филатьев, Никита Холодилин. Первый гол Сергей Бойков забил. Это тоже очень важно.
То есть каждый игрок внес в победную копилочку по чуть-чуть. И мы, конечно, рады, что мы победили. Наконец-то порадовали болельщиков и себя.
Поэтому, хорошо, что выиграли, показали хорошую игру, двигаемся дальше, это всего лишь одна игра. Дальше у нас «Ак Барс», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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