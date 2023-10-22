Кравец о победе над «Металлургом»: «Авангард» проявил характер, каждый внес в копилочку по чуть-чуть. Проскуряков поддержал команду – показали хорошую игру»

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом».

«Авангард» победил со счетом 4:3 в овертайме в матче чемпионата .

«Непростая ситуация у нас была перед этой игрой. Тяжело идет поездка, проиграли две игры. Конечно, когда есть победы, настраиваться легче.

Но молодцы ребята – проявили характер, дисциплину, каждое звено выполнило свою работу.

Вратарь ( ) поддержал всю команду. Предостаточно было моментов в принципе у нас, и у «Магнитки». Интересная и быстрая игра

Мы реализовали свои моменты, выстояли, молодежь себя здорово проявила – Александр Филатьев, . Первый гол забил. Это тоже очень важно.

То есть каждый игрок внес в победную копилочку по чуть-чуть. И мы, конечно, рады, что мы победили. Наконец-то порадовали болельщиков и себя.

Поэтому, хорошо, что выиграли, показали хорошую игру, двигаемся дальше, это всего лишь одна игра. Дальше у нас «Ак Барс», – сказал главный тренер « » Михаил Кравец.