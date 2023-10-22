Кравец о победе над «Металлургом»: «Авангард» проявил характер, каждый внес в копилочку по чуть-чуть. Проскуряков поддержал команду – показали хорошую игру»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Проскуряков КХЛ Михаил Кравец Сергей Бойков Никита Холодилин Александр Филатьев Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом».

«Авангард» победил со счетом 4:3 в овертайме в матче чемпионата КХЛ.

«Непростая ситуация у нас была перед этой игрой. Тяжело идет поездка, проиграли две игры. Конечно, когда есть победы, настраиваться легче.

Но молодцы ребята – проявили характер, дисциплину, каждое звено выполнило свою работу.

Вратарь (Илья Проскуряков) поддержал всю команду. Предостаточно было моментов в принципе у нас, и у «Магнитки». Интересная и быстрая игра

Мы реализовали свои моменты, выстояли, молодежь себя здорово проявила – Александр Филатьев, Никита Холодилин. Первый гол Сергей Бойков забил. Это тоже очень важно.

То есть каждый игрок внес в победную копилочку по чуть-чуть. И мы, конечно, рады, что мы победили. Наконец-то порадовали болельщиков и себя.

Поэтому, хорошо, что выиграли, показали хорошую игру, двигаемся дальше, это всего лишь одна игра. Дальше у нас «Ак Барс», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

15 комментариев

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MacDuck
Абсолютно отсутствует тактика, игры вытаскиваем только в том случае, если идёт игра у лидеров, и вратари не пускает все подряд. Растерянное лицо Кравца после каждого гола команды соперника навевает грусть.
+7
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Огюст
Хорошо для победы команды ,когда вратарь не совершает грубых ошибок при защите своих ворот !
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Дмитрий Иванов
я за авангард но не вижу перспектив у кравца,максимум 2 раунд
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Rodgeras
Почему не проявляете характер в матчах с аутсайдерами?
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Александр Невский
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Магнитка лидер востока , Авангард обыграл дома в Магнитогорске это говорит о том что Авангард играет от настроения .
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pavelrytov@icloud.com
Да Кравцу похоже на уровень пониже прыгнуть для начала. Сибирь, Сочи, Нефтехимик. А так неплохой тренер вроде, но не для топ клуба
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Персональные данные Номер 67327384
Поймал себя на мыслии. Жил в детстве в деревне так там Мартынами называли особо наглых чаек, которые похищали неокрепшую домашнюю птицу. Поэтому Мартынов должен феерить в Авангарде. Особенно
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Angelgirl
Ответ Ыжык
А сейчас что непонятно?
Честно говоря, ничего не понятно! Но сужу по результатам, игры не смотрю.
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Ыжык
Ответ Angelgirl
Честно говоря, ничего не понятно! Но сужу по результатам, игры не смотрю.
Ну особо смотреть то и нечего. За все время качественно отыграли может три игры. Остальное либо отскочили, либо вообще отвратительно. Эту кучу поперечных передач в своей зоне смотреть тяжело.
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Ilya Ilya
Ответ MacDuck
Абсолютно отсутствует тактика, игры вытаскиваем только в том случае, если идёт игра у лидеров, и вратари не пускает все подряд. Растерянное лицо Кравца после каждого гола команды соперника навевает грусть.
О да, сегодня игра у лидеров прям шла... чуть ли не худшее звено в сегодняшнем матче... ноль моментов, одни потери. Благо рид забил
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