Разин о 3:4 от «Авангарда»: «В детском хоккее я проигрывал 1:15, одна мама сказала: «На 15 корявых голов мы ответили красивейшей шайбой». Так бы назвал это поражение»

Андрей Разин примером из детского хоккея описал поражение от «Авангарда».

«Металлург» проиграл со счетом 3:4 в овертайме в матче чемпионата .

«Когда я работал в детском хоккее, один раз мы проигрывали 1:15, и я слышал такую фразу от одной мамы: «На 15 корявых голов соперника мы ответили одной красивейшей шайбой» (смеется). Я бы вот так тоже назвал наше поражение.

Мы забивали хорошие, красивые голы, атакой с ходу, с позиционных атак – и нарывались на глупости. Удаление глупое – первый гол.

Вторая и третья шайба – тоже элементарные ошибки, когда за шесть секунд пропускаем из-за ряда глупых ошибок, причем сами себе забиваем.

Тут же удаляемся, поэтому, скажем так: игра есть, но нет концентрации, которая должна присутствовать все 60 минут.

Можно это свалить на усталость, но все-таки если максимально все это анализировать, думаю, что это больше игровая дисциплина, которая пока хромает», – сказал главный тренер « » .