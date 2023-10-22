Разин о 3:4 от «Авангарда»: «В детском хоккее я проигрывал 1:15, одна мама сказала: «На 15 корявых голов мы ответили красивейшей шайбой». Так бы назвал это поражение»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин примером из детского хоккея описал поражение от «Авангарда».

«Металлург» проиграл со счетом 3:4 в овертайме в матче чемпионата КХЛ.

«Когда я работал в детском хоккее, один раз мы проигрывали 1:15, и я слышал такую фразу от одной мамы: «На 15 корявых голов соперника мы ответили одной красивейшей шайбой» (смеется). Я бы вот так тоже назвал наше поражение.

Мы забивали хорошие, красивые голы, атакой с ходу, с позиционных атак – и нарывались на глупости. Удаление глупое – первый гол.

Вторая и третья шайба – тоже элементарные ошибки, когда за шесть секунд пропускаем из-за ряда глупых ошибок, причем сами себе забиваем.

Тут же удаляемся, поэтому, скажем так: игра есть, но нет концентрации, которая должна присутствовать все 60 минут.

Можно это свалить на усталость, но все-таки если максимально все это анализировать, думаю, что это больше игровая дисциплина, которая пока хромает», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

16 комментариев

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Саша Константинов
ну 1 и 3 шаиба магнитки была корявенькими
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Ilya Ilya
Красивые голы это 2 гола набросом от синей линии ?
+3
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Stepan Moris
Хорошо, что очко взяли. Хотя могли бы выиграть. Плохо, что капитан в свои привез. Еще бросается в глаза, статичное положение Карпова . К нему шайба катит, а он стоит и ждет ее, ни шагу навстречу.
+2
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Magnit102
Посмотрите статистику бросков, Андрей Владимирович.Реализация хромает,и очень сильно...И да,с привозящими защитниками уже пора что-то делать.Легов видите в команде?Мы нет.Но они есть......
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Machine Head
Если Разин физрук отдайте его в Динамо. Я с удовольствием приеду его встречать в аэропорт с оркестром. Мне дилетанту приятно , что мы с Разиным думаем об одних и тех алгоритмах победы : концентрация , дисциплина и воля к победе.
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Виктор Попов
Авангард забивал хорошие голы, а вообще-то , Кравец - Металлург 8 - 0.
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крок 58
Ответ Stepan Moris
Хорошо, что очко взяли. Хотя могли бы выиграть. Плохо, что капитан в свои привез. Еще бросается в глаза, статичное положение Карпова . К нему шайба катит, а он стоит и ждет ее, ни шагу навстречу.
С кэпом стандартно все и обычно.. чего Вы удивляетесь, Степан?!)) привет!
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Stepan Moris
Ответ крок 58
С кэпом стандартно все и обычно.. чего Вы удивляетесь, Степан?!)) привет!
Привет! В том то и дело, что удивительного нет ничего. Было бы удивительно, если бы не привез)))
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папа Джо
мама херни не скажет)
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urec18@mail.ru
такой хоккей нам не нужен, верните Илью Петровича
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Семилан Муканов
ватника там нам не нужен год назад где были ТТ а сейчас где притом каманда заново строится давайте потерпим не надо возвращаться к прошлому живите настоящим
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Владимир Кувшинов
Ответ Stepan Moris
Хорошо, что очко взяли. Хотя могли бы выиграть. Плохо, что капитан в свои привез. Еще бросается в глаза, статичное положение Карпова . К нему шайба катит, а он стоит и ждет ее, ни шагу навстречу.
В таблице матч добавили а одно очко нет!!
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Magnit102
Посмотрите статистику бросков, Андрей Владимирович.Реализация хромает,и очень сильно...И да,с привозящими защитниками уже пора что-то делать.Легов видите в команде?Мы нет.Но они есть......
Вы серьезно?) команда вторая по голам в лиге, первое-второе по очкам в лиге, первое на Востоке. Всем бы такие проблемы))) это причем в первом звене 19 летние ноунеймы. Да и на весь состав посмотрите, это уровень Северстали прошлого года и они на первом месте. Это очень круто, Разин из этого состава выжимает почти максимум, вопрос больше к руководству может, вратарская линия не уровня лидера и с двумя легионерами похоже не угадали, если чуть подкрутить то это финал Востока
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Семилан Муканов
Ответ urec18@mail.ru
такой хоккей нам не нужен, верните Илью Петровича
не дай бог
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