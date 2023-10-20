Макдэвид об игре «Эдмонтона»: «Нам всем нужно подняться на другой уровень. Прошло четыре матча. Пришло время проявить себя с лучшей стороны»

Коннор Макдэвид высказался после матча против «Филадельфии» (1:4).

Нападающий «Эдмонтона» сделал 1 передачу за 18:01 при показателе полезности «минус 1». Он набрал очки в четвертой игре подряд со старта сезона .

Поражение стало для «Ойлерс» третьим в четырех последних играх.

«Я думаю, нам всем нужно подняться на другой уровень. Мы еще не были там в этом сезоне.

К счастью для нас, прошло всего четыре игры, но, как бы то ни было, это уже четыре игры.

Пришло время проявить себя с лучшей стороны и начать проводить хорошие матчи», – сказал нападающий « » .