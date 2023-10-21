Пулюярви может завершить восстановление после операции на бедре к декабрю. К форварду есть интерес в НХЛ (The Athletic)

Теги возможные переходы травмы Каролина Эдмонтон НХЛ Йессе Пулюярви Хоккей

Йессе Пулюярви может завершить восстановление после операции на бедре к декабрю.

25-летний форвард уже приступил к тренировкам на льду в Финляндии. 

4-й номер драфта НХЛ-2016 стал неограниченно свободным агентом после отказа «Каролины» делать ему квалификационное предложение.

The Athletic сообщает, что к Пулюярви есть интерес в НХЛ. 

За карьеру в лиге финн провел 334 матча за «Эдмонтон» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов.

 

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