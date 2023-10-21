Александр Овечкин: «Вашингтон» понимает систему. Трудности есть – нужно найти способ забивать. Я недоволен своей игрой»

Александр Овечкин заявил, что недоволен своей игрой.

Нападающий набрал 1 (0+1) балл в трех матчах чемпионата . «Кэпиталс» проиграли две из трех игр.

– Думаю, что нам нужно найти способ забивать голы. Конечно, прямо сейчас мы немного испытываем трудности. Но все зависит от нас.

Мы понимаем систему. Мы, хоккеисты, должны проходить среднюю зону и творить, особенно в зоне нападения.

– Довольны ли вы лично тем, как сколько касаний шайбы вы делаете опасных зонах на площадке?

– Нет, не совсем. Если говорить о том, как я играю, то я недоволен своей игрой.

Вы можете в целом посмотреть, как играет команда.

Периодически мы действуем хорошо, но в остальном зачастую есть сложности, – сказал капитан « » .