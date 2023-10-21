Александр Овечкин: «Вашингтон» понимает систему. Трудности есть – нужно найти способ забивать. Я недоволен своей игрой»
Александр Овечкин заявил, что недоволен своей игрой.
Нападающий набрал 1 (0+1) балл в трех матчах чемпионата НХЛ. «Кэпиталс» проиграли две из трех игр.
– Думаю, что нам нужно найти способ забивать голы. Конечно, прямо сейчас мы немного испытываем трудности. Но все зависит от нас.
Мы понимаем систему. Мы, хоккеисты, должны проходить среднюю зону и творить, особенно в зоне нападения.
– Довольны ли вы лично тем, как сколько касаний шайбы вы делаете опасных зонах на площадке?
– Нет, не совсем. Если говорить о том, как я играю, то я недоволен своей игрой.
Вы можете в целом посмотреть, как играет команда.
Периодически мы действуем хорошо, но в остальном зачастую есть сложности, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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