Александр Овечкин: «Вашингтон» понимает систему. Трудности есть – нужно найти способ забивать. Я недоволен своей игрой»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин заявил, что недоволен своей игрой.

Нападающий набрал 1 (0+1) балл в трех матчах чемпионата НХЛ. «Кэпиталс» проиграли две из трех игр.

– Думаю, что нам нужно найти способ забивать голы. Конечно, прямо сейчас мы немного испытываем трудности. Но все зависит от нас.

Мы понимаем систему. Мы, хоккеисты, должны проходить среднюю зону и творить, особенно в зоне нападения.

– Довольны ли вы лично тем, как сколько касаний шайбы вы делаете опасных зонах на площадке?

– Нет, не совсем. Если говорить о том, как я играю, то я недоволен своей игрой.

Вы можете в целом посмотреть, как играет команда.

Периодически мы действуем хорошо, но в остальном зачастую есть сложности, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Извините, но без системы Ротенберга не попрет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Герасимов
И этот про систему..ну что ты скажешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ceo
Да, тут походу Йозе нужен, с системой прорыва голевой блокады ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий