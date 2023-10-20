Овечкин про 0 бросков в 2 матчах подряд: «Все случается в первый раз. Чего-то не хватает. Как лидер я должен вести вперед»

Александр Овечкин прокомментировал отсутствие бросков в двух играх подряд.

Российский форвард «Вашингтона» не нанес ни одного броска в двух матчах подряд – против «Калгари» (3:2 Б) и «Оттавы» (1:6). Это произошло впервые в карьере игрока.

«Все случаете в первый раз, понимаете? Думаю, что мы провели очень хороший тренировочный лагерь. Мы чувствуем себя хорошо.

Но когда начинается сезон, видишь, что чего-то не хватает.

По этой причине как лидер я должен вести команду за собой вперед», – сказал капитан « » .