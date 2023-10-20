Овечкин про 0 бросков в 2 матчах подряд: «Все случается в первый раз. Чего-то не хватает. Как лидер я должен вести вперед»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал отсутствие бросков в двух играх подряд.

Российский форвард «Вашингтона» не нанес ни одного броска в двух матчах подряд – против «Калгари» (3:2 Б) и «Оттавы» (1:6). Это произошло впервые в карьере игрока.

«Все случаете в первый раз, понимаете? Думаю, что мы провели очень хороший тренировочный лагерь. Мы чувствуем себя хорошо.

Но когда начинается сезон, видишь, что чего-то не хватает.

По этой причине как лидер я должен вести команду за собой вперед», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

5 комментариев

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GLW
аха-ха-ха вести остальных, ты всю карьеру этого не делал, лидер аха-ха-ха
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Sergey Smolensky
Не, ну будь Бэкс, Оши, Уил помоложе лет на 5, то голы бы у Санька пришли. Проблема в том, что не только Ови постарел, там вся команда постарела. (другое дело, что Ови не только без скорости сейчас, но даже руки превратились в деревяшки. Порой не может обработать обычную передачу, что вызывает большую тревогу)
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oberkorn
Саня, отбрось самолетные ноги, и все пойдёт.
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