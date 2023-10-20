Сет Джонс: «Бедард мог забить 4-5 голов – много моментов, но вратари несколько раз сыграли великолепно. Коннор хорошо справляется»
Сет Джонс высказался об игре Коннора Бедарда в НХЛ.
18-летний нападающий «Чикаго» набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах при среднем игровом времени 20:53.
«Думаю, что Коннор Бедард хорошо справляется. У него было много голевых моментов – он мог забить уже четыре или пять голов.
Достаточно голевых моментов из слота (пространство между кругами для вбрасываний – прим. Sports.ru), но вратари несколько раз великолепно отражали броски Коннора.
Он хорошо двигается, проводит много времени на льду.
Он уже профессионал и сделает все необходимое для того, чтобы продолжать проводить столько времени на площадке», – сказал защитник «Чикаго» Сет Джонс.
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