Сет Джонс: «Бедард мог забить 4-5 голов – много моментов, но вратари несколько раз сыграли великолепно. Коннор хорошо справляется»

Теги Чикаго НХЛ Сет Джонс Коннор Бедард Хоккей

Сет Джонс высказался об игре Коннора Бедарда в НХЛ.

18-летний нападающий «Чикаго» набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах при среднем игровом времени 20:53.

«Думаю, что Коннор Бедард хорошо справляется. У него было много голевых моментов – он мог забить уже четыре или пять голов.

Достаточно голевых моментов из слота (пространство между кругами для вбрасываний – прим. Sports.ru), но вратари несколько раз великолепно отражали броски Коннора.

Он хорошо двигается, проводит много времени на льду.

Он уже профессионал и сделает все необходимое для того, чтобы продолжать проводить столько времени на площадке», – сказал защитник «Чикаго» Сет Джонс.

1 комментарий

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Аризона Койотис
Пойдет у него всё, просто чудес не бывает, никто не кладет во взрослой лиге стабильно по три очка за матч.
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