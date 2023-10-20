Черезов о Резцовой: «Очень жалко, что в таком раннем возрасте уходят легенды спорта. Она была невероятно талантливым человеком»

Иван Черезов отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября. Ей было 58 лет.

«Очень жалко, что в таком раннем возрасте уходят легенды спорта. Анфиса Резцова, безусловно, была легендой, невероятно талантливым человеком.

Выступая и в лыжных гонках и в биатлоне, она везде добивалась высоких результатов и больших побед. Сейчас остается только пожелать сил родным и близким», – сказал экс-биатлонист.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х