Черезов о Резцовой: «Очень жалко, что в таком раннем возрасте уходят легенды спорта. Она была невероятно талантливым человеком»

Теги Иван Черезов Анфиса Резцова Биатлон

Иван Черезов отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября. Ей было 58 лет. 

«Очень жалко, что в таком раннем возрасте уходят легенды спорта. Анфиса Резцова, безусловно, была легендой, невероятно талантливым человеком.

Выступая и в лыжных гонках и в биатлоне, она везде добивалась высоких результатов и больших побед. Сейчас остается только пожелать сил родным и близким», – сказал экс-биатлонист. 

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