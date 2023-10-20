Дмитрий Свищев: «Резцова – великая спортсменка, уникальная в своем роде. Она была кумиром и примером для многих поколений»

Дмитрий Свищев назвал Анфису Резцову кумиром для многих поколений.

Бывшая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

«Выражаю свои соболезнования. Это была великая спортсменка, уникальная в своем роде.

Она была кумиром и примером для многих поколений. Очень жаль, что вот так скоропостижно уходит история», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х