Сергей Рожков: «Все понимали, что Резцова с ее жизненной активностью и спортивным здоровьем проживет лет 100. Это большая утрата»

Теги Сергей Рожков лыжные гонки Анфиса Резцова Биатлон

Сергей Рожков назвал шоком новость о смерти Анфисы Резцовой.

«Новость стала шоковой для меня. Зная Анфису, все реально понимали, что такой человек, как она, с ее жизненной активностью и спортивным здоровьем, которое ей дал бог, проживет минимум лет 100. Она являлась для нас ориентиром в отношении к спорту, к карьере, она отдавала спорту все силы и душу.

Для всех нас смерть Анфисы – большая утрата. Она была человеком с харизмой, активной жизненной позицией, всегда имела личное мнение, пусть временами оно отличалось от мнения большинства», – сказал чемпион мира по биатлону.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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1 комментарий

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Варлампий Варлампий
Сережа, какой же ты лицемер. Ни для кого не являлось секретом, что она регулярно с бутылкой была в теплых отношениях.
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+3
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