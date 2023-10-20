Сергей Рожков: «Все понимали, что Резцова с ее жизненной активностью и спортивным здоровьем проживет лет 100. Это большая утрата»

Сергей Рожков назвал шоком новость о смерти Анфисы Резцовой.

«Новость стала шоковой для меня. Зная Анфису, все реально понимали, что такой человек, как она, с ее жизненной активностью и спортивным здоровьем, которое ей дал бог, проживет минимум лет 100. Она являлась для нас ориентиром в отношении к спорту, к карьере, она отдавала спорту все силы и душу.

Для всех нас смерть Анфисы – большая утрата. Она была человеком с харизмой, активной жизненной позицией, всегда имела личное мнение, пусть временами оно отличалось от мнения большинства», – сказал чемпион мира по биатлону.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х