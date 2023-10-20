Анфиса Резцова скончалась накануне в реанимации. Она была госпитализирована 15 октября
Анфиса Резцова умерла в реанимации 19 октября.
Об этом сообщил ее бывший муж Леонид Резцов.
Сегодня стало известно о смерти экс-биатлонистки и лыжницы – трехкратной олимпийской чемпионки.
«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание.
О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались.
Госпитализирована она была 15-го числа», – сказал Резцов.
Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х
Помчнем добрым словом!
И две дочки у неё биатлонистки неплохие насколько помню.
P.S. Как же я уже немолод, если помню её победы ещё в 1988-ом году!
Соболезнования мужу и дочерям. Пока живы родители ты ощущаешь себя ребёнком, даже если тебе 60+, даже если у тебя есть внук. Когда родители уходят мироощущение резко меняется.
Всем добра и здоровья.