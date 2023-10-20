Анфиса Резцова скончалась накануне в реанимации. Она была госпитализирована 15 октября

Анфиса Резцова умерла в реанимации 19 октября.

Об этом сообщил ее бывший муж Леонид Резцов.

Сегодня стало известно о смерти экс-биатлонистки и лыжницы – трехкратной олимпийской чемпионки.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание.

О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались.

Госпитализирована она была 15-го числа», – сказал Резцов.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х