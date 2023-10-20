Анфиса Резцова скончалась накануне в реанимации. Она была госпитализирована 15 октября

Теги Анфиса Резцова Леонид Резцов Биатлон

Анфиса Резцова умерла в реанимации 19 октября.

Об этом сообщил ее бывший муж Леонид Резцов.

Сегодня стало известно о смерти экс-биатлонистки и лыжницы – трехкратной олимпийской чемпионки.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание.

О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались.

Госпитализирована она была 15-го числа», – сказал Резцов. 

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

25 комментариев

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Баир Дамбаев
Чтобы не говорили , великая спортсменка, земля ей пухом.
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Джульетта Джульетта
Царствия Небесного... 😱
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And-Rover
Грустно это всё. Жить да жить ещё.
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Bobby Clarke
Мир пухом. Помню её ещё Анфисой Романовой, когда женская эстафета взяла единственное для сборной золото на чм-85
+6
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Бременер
Очень грустно...
Помчнем добрым словом!
И две дочки у неё биатлонистки неплохие насколько помню.
P.S. Как же я уже немолод, если помню её победы ещё в 1988-ом году!
+3
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Монсеньор Мартинес
Земля пухом
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Dimdimdim7
Ответ maripous
А что с ней, сердце? Она ведь уже лежала в больнице раньше.
Пишут в ТГ каналах ,что предварительная причина остановка сердца.Ну и работников скорой встречала в нетрезвом состоянии.
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maripous
А что с ней, сердце? Она ведь уже лежала в больнице раньше.
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lyubitel60
Ответ Bobby Clarke
Мир пухом. Помню её ещё Анфисой Романовой, когда женская эстафета взяла единственное для сборной золото на чм-85
Присоединяюсь. Анфиса заслуживает того, чтобы её помянули добрым словом. В спорте выкладывалась как в индивидуальных соревнованиях, так и в командных.
Соболезнования мужу и дочерям. Пока живы родители ты ощущаешь себя ребёнком, даже если тебе 60+, даже если у тебя есть внук. Когда родители уходят мироощущение резко меняется.
Всем добра и здоровья.
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Ивванов
Великая спортсменка.
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Иван Алейников
Да уж…
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Viktor Makaroff
соболезнования...
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Харламов Никита
светлая память
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Andreir888
Вечная память Чемпионке! Спите спокойно, Анфиса Анатольевна!🙏🕯
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Danila BGR
Шок. Нам будет не хватать Анфисы Резцовой
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Best game on Earth
Ответ Джульетта Джульетта
Извините за уточнение! Если говорят "Земля пухом", то это пожелания телу, которому уже все равно.
Земля ей пухом!
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trof
Ответ Варлампий Варлампий
Если сердце, значит лошадиные дозы допинга в чемпионские годы (наивных ванюшек расстрою, без фармы такие гандикапы не отыгрываются) выстрелили сейчас, в зрелые годы.
А домохозяйки, такого же возраста , никакого отношения к спорту не имеющие, от сердечных приступов умирающие, тоже от допинга?
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azfotki
Ответ Варлампий Варлампий
Что совок, что Россия пичкали лютейшим допингом ведущих атлетов.
СШАвок не пичкал что-ли? Флоренс Гриффит Джойнер и еже с ними ,Резцова в сравнении с ней просто чистая слеза
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Варлампий Варлампий
Ответ azfotki
СШАвок не пичкал что-ли? Флоренс Гриффит Джойнер и еже с ними ,Резцова в сравнении с ней просто чистая слеза
пичкал, но у кого-то прокатывает, кого-то прибивает сразу (как наивеличайшую Фло-Джо), кого-то прибивает в зрелом возрасте
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azfotki
Ответ Варлампий Варлампий
пичкал, но у кого-то прокатывает, кого-то прибивает сразу (как наивеличайшую Фло-Джо), кого-то прибивает в зрелом возрасте
Ну как бы Резцова умудрилась еще и 4 дочек родить, одну в достаточно зрелом возрасте ,это тоже дает свой профит.
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