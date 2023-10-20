Самсонов о голевых бросках «Флориды»: «Не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки»

Илья Самсонов высказался о поражении в матче НХЛ против «Флориды» (1:3).

Вратарь «Торонто» потерпел первое поражение в сезоне, отбив 21 бросок «Флориды» из 23. Третий гол «Пантерс» забили в пустые ворота.

«Результаты сегодня были не слишком хороши, но я чувствовал, что моя игра была немного лучше. Я двигался лучше. Они нанесли несколько хороших бросков.

У нас нет времени горевать, потому что на этом выезде осталось слишком много игр. Завтра снова взойдет солнце, нам нужно немного подумать об этой игре сегодня и забыть о ней завтра.

Голевые броски? Я не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки», – сказал вратарь « » .