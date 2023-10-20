Самсонов о голевых бросках «Флориды»: «Не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки»

Теги Торонто Флорида НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов высказался о поражении в матче НХЛ против «Флориды» (1:3).

Вратарь «Торонто» потерпел первое поражение в сезоне, отбив 21 бросок «Флориды» из 23. Третий гол «Пантерс» забили в пустые ворота.

«Результаты сегодня были не слишком хороши, но я чувствовал, что моя игра была немного лучше. Я двигался лучше. Они нанесли несколько хороших бросков.

У нас нет времени горевать, потому что на этом выезде осталось слишком много игр. Завтра снова взойдет солнце, нам нужно немного подумать об этой игре сегодня и забыть о ней завтра.

Голевые броски? Я не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
У Ильи теперь свой "гол-фантом Самсонова" получается)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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