Хоккейный ЦСКА поздравил Владимира Соловьева с днем рождения.

Сегодня, 20 октября, ему исполнилось 60 лет.

«Сегодня исполнилось 60 лет одному из лучших журналистов нашей страны Владимиру Соловьеву.

Владимир Рудольфович, хоккейный клуб ЦСКА от всего сердца поздравляет вас с юбилеем! Ваши программы смотрят миллионы сограждан, которым вы ежедневно рассказываете всю правду о происходящем в нашей стране и в мире.

Ваши репортажи обсуждают и расхватывают на цитаты, и любой журналист мечтает добиться такого же мастерства в профессии.

Желаем богатырского здоровья и неиссякаемого запаса энергии в вашей нелегкой работе, важность которой для нашей страны сложно переоценить. С праздником!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.