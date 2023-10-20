ЦСКА поздравил Владимира Соловьева с 60-летием: «Вы рассказываете правду о происходящем в России и мире. Любой журналист мечтает добиться такого мастерства»

Теги ЦСКА телевидение КХЛ Политика Владимир Соловьев Хоккей

Хоккейный ЦСКА поздравил Владимира Соловьева с днем рождения.

Сегодня, 20 октября, ему исполнилось 60 лет.

«Сегодня исполнилось 60 лет одному из лучших журналистов нашей страны Владимиру Соловьеву.

Владимир Рудольфович, хоккейный клуб ЦСКА от всего сердца поздравляет вас с юбилеем! Ваши программы смотрят миллионы сограждан, которым вы ежедневно рассказываете всю правду о происходящем в нашей стране и в мире.

Ваши репортажи обсуждают и расхватывают на цитаты, и любой журналист мечтает добиться такого же мастерства в профессии. 

Желаем богатырского здоровья и неиссякаемого запаса энергии в вашей нелегкой работе, важность которой для нашей страны сложно переоценить. С праздником!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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70 комментариев

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bear7904
Стыдно за любимый клуб.
+145
-4
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nolan_90
Хоккейный ЦСКА удивительный клуб, который всегда найдет способ найти двойное и тройное дно.
+136
-3
+133
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гога11
Отвратительная личность этот Рудольфович.
+118
-5
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Andrey Fiver
Вот мне интересно - как потом от такого отмываться?
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Александр Митраков
Какое позорище, ухххх. У дна нашёлся подвал
+39
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Костя Кот
Ответ nolan_90
Хоккейный ЦСКА удивительный клуб, который всегда найдет способ найти двойное и тройное дно.
найти и пробить
+35
-3
+32
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Sergey Semenov
🤮🤮🤮
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ogent
Ответ гога11
Отвратительная личность этот Рудольфович.
Не то слово......
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-2
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Старик Стариканов
хоккейный ЦСКА самый позорный клуб России
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Илья Савчук
Всей командой пойдут смотреть "Вечер Соловьева"? Когда будет новое Дно?
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Костя Кот
найти и пробить
даже не тормозя
+15
-2
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papadok
В 2004 году Соловьев в одном из интервью обещал поехать защищать Израиль, если там начнется война. Может, и всем его репортажам и обещаниям цена такая же.
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catcher69
Ответ bear7904
Стыдно за любимый клуб.
и не говори...((((((
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вован63
Во как!
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Kanonir152
Фу
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Фанат Сан-Марино
Самое время прочитать его "лучшее" произведение - "Евангелие от Соловьёба"
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L1berty
Ответ bear7904
Стыдно за любимый клуб.
Любимый клуб это, прежде всего, люди. А как можно болеть за таких людей, лично я не понимаю. Я могу понять позицию "либералов", могу понять "патриотов", но этот человек только помогает замалчивать проблемы и переводить стрелки за завышенное вознаграждение. Противен и тем, и другим.
+9
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Bartez1986
сложно переплюнуть Йозе в мерзости, но у коней получилось
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Сергей Кондратьев
Фу...мерзость
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Eduard Rastryopin
Какой же лютый кринж.
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Mukunku 64
Жду поздравления Скабеевой - пусть пожениться ,сСоловьевым ,а Попов с Утешится с Киселевым,Бабоян с Миграняном
Кароче счастье фсем совет да любовь! И конечно Володину с Грефом
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prorvemss
Аха-ха! Оборжаться. Постеснялись бы такое говорить, про правду.
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Alexander Lyakhov
ОМГ, зачем им это? Кто тянул за язык?
Или в пресс-службе ХК ЦСКА какой-то его приятель работает?
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Заблудившийся
Пауки в банке, делают друг-другу ...приятно :)))
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Иван Турко
Прочитав заголовок, грешным делом подумал сначало о футбольном.
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