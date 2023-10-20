Слепышев о 3:0 с «Локомотивом»: «В мелочах мы были сильнее. Поэтому счет матча закономерен»
Антон Слепышев оценил победу ЦСКА над «Локомотивом» (3:0) в КХЛ.
— Любой матч против «Локомотива» — вязкая игра, все решали детали. В мелочах мы были сегодня сильнее. Поэтому счет матча закономерен.
— Вы говорили, что ЦСКА не удаются старты игр. Есть прогресс в этом?
— Тяжело сказать. Возможно, сегодня сопутствовала удача, бросок был с дальней дистанции. Хорошо, что зашла шайба, возможно, рикошет — сам не понял.
В целом мы работаем над этим компонентом. Делаем акцент на том, что, проваливая начало — нужно спасать матч. Иногда это удавалось, но бывало, что не получалось. Разговариваем с ребятами, с тренерами — надеюсь, начало будет еще лучше, – сказал нападающий ЦСКА.
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