Слепышев о 3:0 с «Локомотивом»: «В мелочах мы были сильнее. Поэтому счет матча закономерен»

Антон Слепышев оценил победу ЦСКА над «Локомотивом» (3:0) в КХЛ.

— Любой матч против « » — вязкая игра, все решали детали. В мелочах мы были сегодня сильнее. Поэтому счет матча закономерен.

— Вы говорили, что ЦСКА не удаются старты игр. Есть прогресс в этом?

— Тяжело сказать. Возможно, сегодня сопутствовала удача, бросок был с дальней дистанции. Хорошо, что зашла шайба, возможно, рикошет — сам не понял.

В целом мы работаем над этим компонентом. Делаем акцент на том, что, проваливая начало — нужно спасать матч. Иногда это удавалось, но бывало, что не получалось. Разговариваем с ребятами, с тренерами — надеюсь, начало будет еще лучше, – сказал нападающий .