Слепышев о 3:0 с «Локомотивом»: «В мелочах мы были сильнее. Поэтому счет матча закономерен»

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Антон Слепышев Хоккей

Антон Слепышев оценил победу ЦСКА над «Локомотивом» (3:0) в КХЛ.

— Любой матч против «Локомотива» — вязкая игра, все решали детали. В мелочах мы были сегодня сильнее. Поэтому счет матча закономерен. 

— Вы говорили, что ЦСКА не удаются старты игр. Есть прогресс в этом? 

— Тяжело сказать. Возможно, сегодня сопутствовала удача, бросок был с дальней дистанции. Хорошо, что зашла шайба, возможно, рикошет — сам не понял.

В целом мы работаем над этим компонентом. Делаем акцент на том, что, проваливая начало — нужно спасать матч. Иногда это удавалось, но бывало, что не получалось. Разговариваем с ребятами, с тренерами — надеюсь, начало будет еще лучше, – сказал нападающий ЦСКА.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий