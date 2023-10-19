Федоров о победе над «Локомотивом»: «ЦСКА сыграл неплохо фундаментально. Все упирается в простоту – никто не ищет суперпас или супербросок»
Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом».
ЦСКА выиграл со счетом 3:0 в матче чемпионата КХЛ.
– Боролись все 60 минут. Играли правильно и грамотно.
Надеюсь, это даст нам положительный толчок в следующих матчах. Благодарю болельщиков за поддержку, а соперника – за хорошую игру.
– Были моменты, которыми вы остались недовольны?
– В каждой игре есть такие моменты, но фундаментально мы сыграли неплохо. Есть только частные замечания по отдельным игрокам.
Было видно, что ребята отдаются процессу, играют друг за друга, а команда настроена на победу.
– В чем секрет победы над командой, похожей по стилю на вашу?
– Все упирается в простоту решений. Никто не ищет суперпас или супербросок.
Мы играем грамотно и просто, в этом и заключается интенсивность, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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