Федоров о победе над «Локомотивом»: «ЦСКА сыграл неплохо фундаментально. Все упирается в простоту – никто не ищет суперпас или супербросок»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом».

ЦСКА выиграл со счетом 3:0 в матче чемпионата КХЛ.

– Боролись все 60 минут. Играли правильно и грамотно.

Надеюсь, это даст нам положительный толчок в следующих матчах. Благодарю болельщиков за поддержку, а соперника – за хорошую игру.

– Были моменты, которыми вы остались недовольны?

– В каждой игре есть такие моменты, но фундаментально мы сыграли неплохо. Есть только частные замечания по отдельным игрокам.

Было видно, что ребята отдаются процессу, играют друг за друга, а команда настроена на победу.

– В чем секрет победы над командой, похожей по стилю на вашу?

– Все упирается в простоту решений. Никто не ищет суперпас или супербросок.

Мы играем грамотно и просто, в этом и заключается интенсивность, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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3 комментария

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Fma wozo
Цска радует.
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Skif63
Соглашусь с Фёдоровым: что всё упирается в простоту. ЦСКА по моему, сыграл свой лучший матч в этом сезоне. Спасибо! С победой!
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Mihamoscow
Две подряд на ноль , и ЦСКА третий в лиге по результативности и пятый по пропущенным уже .. Такой хоккей нам нужен ..👌🏾
+1
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