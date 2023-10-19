Слепышев о серии ЦСКА и «Тампы»: «Мы бы проиграли в нюансах. Вряд ли отлетели бы со счетом 0:5 или 0:7»

Теги ЦСКА Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Никита Кучеров выставочные матчи КХЛ - НХЛ Антон Слепышев Илья Сорокин Брэйден Пойнт Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Антон Слепышев порассуждал о возможном результате матча ЦСКА и «Тампы».

– Мне вот интересно: если сыграют праймовый ЦСКА с чемпионскими «Вегасом» или «Тампой», у нашего клуба были бы шансы на площадках НХЛ?

– Если взять ЦСКА 2019 года, когда в воротах – Илья Сорокин, а в атаке – Кирилл Капризов.

И глубина состава у нас была приличная: в состав не попадали те, кто сейчас в первых звеньях играет, получая от 70 млн рублей за сезон.

Понятно, что там НХЛ, что в атаке – Никита Кучеров, Брэйден Пойнт и прочие. И они на другом уровне…

Мы проиграли бы в нюансах. ЦСКА за три момента забил бы один гол или ничего, они за те же три момента – два с половиной гола.

Счет в серии не скажу, но мы бы точно побились. Было бы очень интересно. Я уверен, что игры получились бы достаточно упорными.

И тот ЦСКА, и даже нынешний – нет Капризова и Сорокина, но система такая же – дал бы очень серьезный бой.

Вряд ли мы там отлетели бы со счетом 0:5 или 0:7. Вот такого точно бы не случилось, – сказал нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

5 комментариев

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Mihamoscow
Интересно было бы посмотреть такие матчи , команд НХЛ и КХЛ , раньше же играли …👌🏾
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Machine Head
Антон , что ты такое говоришь ? Роман Борисович говорит , что готовы выносить НХЛ. Хотя о чем я , вы же не СКА, вы ЦСКА. Против системы не попрешь. Система готова перемолоть всех кто будет играть из НХЛ.
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