Слепышев о серии ЦСКА и «Тампы»: «Мы бы проиграли в нюансах. Вряд ли отлетели бы со счетом 0:5 или 0:7»

Антон Слепышев порассуждал о возможном результате матча ЦСКА и «Тампы».

– Мне вот интересно: если сыграют праймовый ЦСКА с чемпионскими «Вегасом» или « », у нашего клуба были бы шансы на площадках ?

– Если взять ЦСКА 2019 года, когда в воротах – , а в атаке – .

И глубина состава у нас была приличная: в состав не попадали те, кто сейчас в первых звеньях играет, получая от 70 млн рублей за сезон.

Понятно, что там НХЛ, что в атаке – , и прочие. И они на другом уровне…

Мы проиграли бы в нюансах. ЦСКА за три момента забил бы один гол или ничего, они за те же три момента – два с половиной гола.

Счет в серии не скажу, но мы бы точно побились. Было бы очень интересно. Я уверен, что игры получились бы достаточно упорными.

И тот ЦСКА, и даже нынешний – нет Капризова и Сорокина, но система такая же – дал бы очень серьезный бой.

Вряд ли мы там отлетели бы со счетом 0:5 или 0:7. Вот такого точно бы не случилось, – сказал нападающий ЦСКА Антон Слепышев.