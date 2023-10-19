Агент Бабаев о словах Путина про отъезд молодежи: «Полностью согласен с президентом. Это реально большая проблема и бизнес – детей увозят из школ»

Шуми Бабаев согласился с Владимиром Путиным по вопросу отъезда молодежи в НХЛ.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Я полностью согласен с позицией президента. В том формате, в котором высказался, он абсолютно прав.

Очень много нелицензированных людей, которые неофициально занимаются теневым бизнесом. Детей, которые еще собой ничего не представляют как хоккеисты, увозят из школ.

Это большой бизнес. В нем задействованы тренеры и многие другие люди, которые берут деньги и устраивают в разные платные команды за границей.

Это реально большая проблема. Поэтому я полностью согласен с президентом. Кто-то должен за это взяться и навести порядок.

Хотя даже Федерации хоккея сделать это будет тяжело. Эти люди действуют со стороны, скрыто.

Самое главное – должна быть агитация, образовательная программа для родителей, чтобы они понимали разницу между официальным и нелегальным.

У этих дельцов намного больше бизнес, чем у нас в профессиональном хоккее. Это реально очень серьезная тема и правильно, что президент ее поднял.

– Хоккеисты должны ехать за океан уже в зрелом возрасте?

– Игроки должны быть полностью готовы. Некоторые ребята и в зрелом возрасте не готовы, но их все равно тащат туда.

Я работаю на двух рынках и понимаю, что происходит в Северной Америке и когда игрокам стоит туда ехать, – сказал агент Шуми Бабаев.