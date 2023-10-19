Агент Бабаев о словах Путина про отъезд молодежи: «Полностью согласен с президентом. Это реально большая проблема и бизнес – детей увозят из школ»

Теги Шуми Бабаев НХЛ Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Шуми Бабаев согласился с Владимиром Путиным по вопросу отъезда молодежи в НХЛ.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Я полностью согласен с позицией президента. В том формате, в котором высказался, он абсолютно прав.

Очень много нелицензированных людей, которые неофициально занимаются теневым бизнесом. Детей, которые еще собой ничего не представляют как хоккеисты, увозят из школ.

Это большой бизнес. В нем задействованы тренеры и многие другие люди, которые берут деньги и устраивают в разные платные команды за границей.

Это реально большая проблема. Поэтому я полностью согласен с президентом. Кто-то должен за это взяться и навести порядок.

Хотя даже Федерации хоккея сделать это будет тяжело. Эти люди действуют со стороны, скрыто.

Самое главное – должна быть агитация, образовательная программа для родителей, чтобы они понимали разницу между официальным и нелегальным.

У этих дельцов намного больше бизнес, чем у нас в профессиональном хоккее. Это реально очень серьезная тема и правильно, что президент ее поднял.

– Хоккеисты должны ехать за океан уже в зрелом возрасте?

– Игроки должны быть полностью готовы. Некоторые ребята и в зрелом возрасте не готовы, но их все равно тащат туда.

Я работаю на двух рынках и понимаю, что происходит в Северной Америке и когда игрокам стоит туда ехать, – сказал агент Шуми Бабаев.

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12 комментариев

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Ыжык
Так цыгана первым нужно посадить. Он всех НХЛ шантажирует.
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Фёдор Кузнецов
Разве не Шуми постоянно спекулирует на теме отъезда выбивая контракт игрокам?
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Maxim Shumov
Началось соревнование за самый рабочий язычок
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Александр Митраков
Рыбак рыбака...
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берде
Расчехлили вкусовые сосочки
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Биомеханоид
Кто громче всего орёт "Держи вора"?
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Al561
Можно подумать, что их насильно увозят.
Есть спрос, значит будет предложение.
Уезжают, потому что хотят, и юниоры, и их родители.
Возможно считают, что пробиваться и расти там, лучше чем здесь, возможно дешевле. Возможно считают, что там лучше жить.
Надо разбираться в причинах, а не строить преграды, кто захочет, все равно уедет.
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Maxim Shumov
Ответ Ыжык
Так цыгана первым нужно посадить. Он всех НХЛ шантажирует.
Ну это же другооое
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Александр Войнович
А еще червяком!!... Земляным червяком!!!...
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Basil Poliduris
Как будто их в лес вывозят.
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yulay
Ответ личные рекорды это не хоккей
а с теми кто уехал как быть? они приносят огромные деньги вражеским странам , ослабляя нас и придавая могущество и славу им, их наемники из нашей страны свалили домой проявляя солидарность к Родине своей, а где наши ПАТРИОТЫ? несут радость и деньги своим заокеанским хозяевам которые санкции нам врубают и оружием врагов снабжают
что ты несешь?
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