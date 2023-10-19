Алексей Терещенко: «Клубы и академии не получают ни копейки за переезд хоккеиста в Америку. Наконец, Путин донес эту идею – это не лезет ни в какие ворота»

Алексей Терещенко заявил о необходимости компенсаций за переход игроков в НХЛ.

Президент РФ Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

«Нужен договор между и , потому что сейчас российские клубы и академии не получают ни копейки за переезд хоккеиста в Америку.

Это должно компенсироваться. И никаких джентльменских соглашений тут не надо. Только точно прописанные правила компенсации. Почему в футболе это есть, а в хоккее нет?

Выплаты должны получать хотя бы академии, детские тренеры. Это было бы справедливо.

Наконец, Владимир Путин донес эту идею, потому что ситуация уже не лезет ни в какие ворота», – сказал трехкратный чемпион мира .

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»