Алексей Терещенко: «Клубы и академии не получают ни копейки за переезд хоккеиста в Америку. Наконец, Путин донес эту идею – это не лезет ни в какие ворота»

Теги Алексей Терещенко НХЛ Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко заявил о необходимости компенсаций за переход игроков в НХЛ.

Президент РФ Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

«Нужен договор между НХЛ и КХЛ, потому что сейчас российские клубы и академии не получают ни копейки за переезд хоккеиста в Америку.

Это должно компенсироваться. И никаких джентльменских соглашений тут не надо. Только точно прописанные правила компенсации. Почему в футболе это есть, а в хоккее нет?

Выплаты должны получать хотя бы академии, детские тренеры. Это было бы справедливо.

Наконец, Владимир Путин донес эту идею, потому что ситуация уже не лезет ни в какие ворота»,  – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

11 комментариев

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Atsuktuvas
Купите замок на ворота.
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vzi
Ответ HockeyMan
А кстати по какой причине, только мы с НХЛ не договорились о соглашении? Кто помнит эту историю?
Думаю, там было что-то типа НХЛ предлагала копейки, как “каким-то шведам и финнам”, а КХЛ же в душé считает себя равновеликой лигой. Поэтому типа не надо ничего, раз не хотите платить много. :)
Логика - железо.
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Ярик01
Смешно, сами отказались от денег НХЛ в КХЛ наподобие финнов и шведов, да ещё можно было лучше условия выбить, а сейчас рассказывают что "не получают ни копейки"
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Ми Ша
Ой, какой умный! А то что родители юных хоккеистов несут на себе большую часть бюджета таких академий он до вас не донёс? Может с них начнём выплаты?
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Alexander Poljakov
нужно больше запретов ввести и тогда начнут убегать, как из союза. План надёжный, как швейцарские часы
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HockeyMan
А кстати по какой причине, только мы с НХЛ не договорились о соглашении? Кто помнит эту историю?
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Дарья Волгина
Самое главное -вовремя
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Олег Капранов
А договариваться с НХЛ планируется теми же самыми ртами, которые кричали, что контракт Федотова это фигня полная, и что вертели мы НХЛ и ИИХФ на одном месте с этим их контрактом?

Интересуюсь.
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Melnikov1968
Подхалимы и лизоблюды активизировались. Такое ощущение, что Путин в хоккейных делах разбирается лучше президента ФХР, КХЛ и других чиновников. Так это не Путину респект, а вам позор, если самостоятельно не в состоянии решить эти вопросы. Кроме как лебезить перед президентом, больше ни на что не способны.
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Александр Василич
Ответ vzi
Думаю, там было что-то типа НХЛ предлагала копейки, как “каким-то шведам и финнам”, а КХЛ же в душé считает себя равновеликой лигой. Поэтому типа не надо ничего, раз не хотите платить много. :) Логика - железо.
Так и есть. Все кричали что денег мало, тогда в баксах если щитать денег было много. Вот и отказались подписывать договор. А теперь совсем ничего. Кому хуже? Все равно едут.
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