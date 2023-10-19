Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Металлургом»: «Нужно показывать, что мы чего-то стоим. Создаем много, пытаемся не отходить от своей игры»

Теги Металлург Мг Трактор Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом».

«Трактор» выиграл со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хорошо, что победили. Отличный настрой был. Ребята выполнили все, что мы задумали. Хорошая игра – тяжелый соперник.

Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби против лидера Востока. Нам нужно показывать, что мы чего-то стоим. Ребята молодцы.

– «Трактор» почему-то дома забивает меньше, чем в гостях.

– Это тяжелый вопрос. Мы создаем очень много моментов.

Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Мы от своей игры пытаемся не отходить. Сейчас работаем над реализацией.

– Как до новичков и иностранцев доносилось, что этот матч принципиальный?

– На этом делался акцент. Все должны понимать, что это две команды одной области. Сегодня был полный стадион.

Нас хорошо поддерживали и вели нас вперед до конца.

Мы своей игрой болельщиков отблагодарили, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

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9 комментариев

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Vadyan_chel1994
С легионерами полный провал. Вообще не выделяются, а боуи вообще слабый
+3
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fedorksv1961@icloud.com
Ответ Ролан Зайб
Идеальный матч!!!
Моменты нужно использовать!
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fedorksv1961@icloud.com
Ответ Ролан Зайб
Идеальный матч!!!
И Мыльников по моему уверенней что ли Фукале
+2
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Ролан Зайб
Идеальный матч!!!
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Сергей Дегтярев
Все ровно хокк гуд!!!
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Анна
Когда играют одним кулаком результаты придут только в этот кулак не входят одни и те же самые опытные.
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Ролан Зайб
Ответ fedorksv1961@icloud.com
И Мыльников по моему уверенней что ли Фукале
Согласен, я смотрел матч вживую при Мыльникове и Фукале, со Спартаком помню, в Москве матч, был на нём вживую, творил какую-то ересь, а Мыльников от простого идёт!
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Анна
Ответ fedorksv1961@icloud.com
И Мыльников по моему уверенней что ли Фукале
С ним как-то спокойнее.
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