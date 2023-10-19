Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Металлургом»: «Нужно показывать, что мы чего-то стоим. Создаем много, пытаемся не отходить от своей игры»

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом».

«Трактор» выиграл со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата .

– Хорошо, что победили. Отличный настрой был. Ребята выполнили все, что мы задумали. Хорошая игра – тяжелый соперник.

Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби против лидера Востока. Нам нужно показывать, что мы чего-то стоим. Ребята молодцы.

– «Трактор» почему-то дома забивает меньше, чем в гостях.

– Это тяжелый вопрос. Мы создаем очень много моментов.

Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Мы от своей игры пытаемся не отходить. Сейчас работаем над реализацией.

– Как до новичков и иностранцев доносилось, что этот матч принципиальный?

– На этом делался акцент. Все должны понимать, что это две команды одной области. Сегодня был полный стадион.

Нас хорошо поддерживали и вели нас вперед до конца.

Мы своей игрой болельщиков отблагодарили, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .