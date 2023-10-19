Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Металлургом»: «Нужно показывать, что мы чего-то стоим. Создаем много, пытаемся не отходить от своей игры»
Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом».
«Трактор» выиграл со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Хорошо, что победили. Отличный настрой был. Ребята выполнили все, что мы задумали. Хорошая игра – тяжелый соперник.
Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби против лидера Востока. Нам нужно показывать, что мы чего-то стоим. Ребята молодцы.
– «Трактор» почему-то дома забивает меньше, чем в гостях.
– Это тяжелый вопрос. Мы создаем очень много моментов.
Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Мы от своей игры пытаемся не отходить. Сейчас работаем над реализацией.
– Как до новичков и иностранцев доносилось, что этот матч принципиальный?
– На этом делался акцент. Все должны понимать, что это две команды одной области. Сегодня был полный стадион.
Нас хорошо поддерживали и вели нас вперед до конца.
Мы своей игрой болельщиков отблагодарили, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
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