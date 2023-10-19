Третьяк о словах Путина про отъезд молодежи: «Выполняем указания. Лимит в КХЛ для чего сделали? Раньше финны и шведы играли, сейчас – молодых выпускают»

Владислав Третьяк оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.

Президент РФ попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

– Очень сильно разошлись слова Путина про агентов и посредников, увозящих ребят за границу. Вы давно про это говорите.

– Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала.

В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание.

Лимит в сделали для чего? Сколько молодых появилось в лиге? Раньше у нас все финны и шведы играли в командах в первом звене.

Сейчас даже молодых выпускают во вторых и третьих звеньях. Мы выполняем его указания.

– После слов Путина дело пойдет еще быстрее?

– Думаю, что да, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»