Третьяк о словах Путина про отъезд молодежи: «Выполняем указания. Лимит в КХЛ для чего сделали? Раньше финны и шведы играли, сейчас – молодых выпускают»
Владислав Третьяк оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.
Президент РФ попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.
– Очень сильно разошлись слова Путина про агентов и посредников, увозящих ребят за границу. Вы давно про это говорите.
– Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала.
В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание.
Лимит в КХЛ сделали для чего? Сколько молодых появилось в лиге? Раньше у нас все финны и шведы играли в командах в первом звене.
Сейчас даже молодых выпускают во вторых и третьих звеньях. Мы выполняем его указания.
– После слов Путина дело пойдет еще быстрее?
– Думаю, что да, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»
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