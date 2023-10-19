Третьяк о словах Путина про отъезд молодежи: «Выполняем указания. Лимит в КХЛ для чего сделали? Раньше финны и шведы играли, сейчас – молодых выпускают»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ лимит на легионеров Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.

Президент РФ попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

– Очень сильно разошлись слова Путина про агентов и посредников, увозящих ребят за границу. Вы давно про это говорите.

– Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала.

В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание.

Лимит в КХЛ сделали для чего? Сколько молодых появилось в лиге? Раньше у нас все финны и шведы играли в командах в первом звене.

Сейчас даже молодых выпускают во вторых и третьих звеньях. Мы выполняем его указания.

– После слов Путина дело пойдет еще быстрее?

– Думаю, что да, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

12 комментариев

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карабашка
Ну что ж ты такой подобострастный.
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topsatan
Это похороны
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Melnikov1968
Лимит сделан чтобы его обходить. Путин ведь сам подписывает указы о гражданстве РФ для канадцев и американцев. Или Третьяк не в курсе. Хватит здесь делать умные лица и включать дурачка.
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каток Третьяка
тип, который лечит не болезнь, а просто ампутирует место где развеивается болезнь... как же задолбали эти деды уже
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Персональные данные Номер 67327384
Без скандинававав лига стала менее смотрибельна
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Амфитрион
Да ну? А разве лимит сделали не для того что бы теперь натурализовывать липовых любителей наших березок?
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Mechel**
Как третьяк сегодня путину в рот смотрел заискивающе, холуй
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tolgol1974
До.....
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Родион Горбачев
Есть ли у Владислава зоть немножко гордости? Или он согласен быть половой тряпкой?
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разноцветный логотип
Ответ marshal .masha
Надо вообще ограничить отъезд игроков. Клубы, государство вкладывается в подготовку и что в итоге? А сколько ребят болтается в лигах Америки… Надо возвращать ребят
каждый пусть сам решает, у всех своя голова на плечах
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