Владислав Третьяк: «Хоккей и бокс – виды спорта для настоящих мужчин. Они требуют смелости, воли к победе, умения держать удар»

Теги ФХР Владислав Третьяк Федерация бокса России ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает хоккей и бокс видами спорта для настоящих мужчин.

Федерации бокса и хоккея России на форуме «Россия – спортивная держава» подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает обмен опытом в рамках тренировочного процесса спортсменов.

«У хоккея и бокса очень много общего, эти виды спорта для настоящих мужчин. Они требуют смелости, воли к победе, умения держать удар, а также способности превзойти соперника – в технике, тактике, обученности.

Хоккей и бокс способствуют не только гармоничному физическому развитию, но и нравственному воспитанию личности.

Оба вида спорта закаляют характер, приучают человека ставить высокие цели и идти к вершине, а также прививают правильную психологию, привычку к труду, дисциплине. Чем больше соотечественников, в том числе молодых, будут активно вовлечены в занятия хоккеем и боксом – тем лучше для нашей страны.

Даже если спортсмены не станут профессионалами, они превратятся в настоящих мужчин, в смелых граждан с сильным характером, в людей, умеющих добиваться результата в самых разных сферах деятельности», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Генсек Федерации бокса России о соглашении с ФХР: «Бокс и хоккей долгие годы прославляют страну победами. Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость»

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7 комментариев

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Oleg Olegov
А что же сам Третьяк не превратился в настоящего мужчину, в смелого гражданина с сильным характером, а результата в своей сфере научился добиваться лизанием седалища солнцеликого?
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mjordan
А гребля? Академическая. Да и на байдарках и каноэ тоже пойдет. Веслом можно нормально так что хоккеисту, что боксеру отвесить...
+5
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+5
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Мага осторожный
Набор банальных штампов от приспособленца
+3
0
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as009595@icloud.com
Ответ mjordan
А гребля? Академическая. Да и на байдарках и каноэ тоже пойдет. Веслом можно нормально так что хоккеисту, что боксеру отвесить...
Забывается Влад), а как же дзюдо?) главный вид единоборств
+1
0
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берде
Ответ as009595@icloud.com
Забывается Влад), а как же дзюдо?) главный вид единоборств
А что может дзюдоист на коньках, вы и так прекрасно знаете! Не туда батон крошит крафтер катков, ой не туда!
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Сергей Фетисов
Иногда лучше помолчать,чем получать в свой адрес комплименты...Интересно сколько мужиков он сейчас своими словами обидел?
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<~Inter~>
Любой спорт учит дисциплине и воле к победе
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