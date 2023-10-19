Кузнецов об 1:6 от «Оттавы»: «Тяжелое поражение. Кажется, что каждая ошибка приводила к шайбе в наших воротах»

Евгений Кузнецов высказался после матча против «Оттавы» (1:6).

«Это тяжелое поражение. Кажется, что каждая наша ошибка приводила к тому, что шайба оказывалась в наших воротах.

Команды такого типа, вероятно, подпитываются энергией за счет своей хорошей игры и голов, а мы не очень хорошо справились с устранением этих моментов», – сказал нападающий « » .