Кузнецов об 1:6 от «Оттавы»: «Тяжелое поражение. Кажется, что каждая ошибка приводила к шайбе в наших воротах»

Теги Оттава Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался после матча против «Оттавы» (1:6).

«Это тяжелое поражение. Кажется, что каждая наша ошибка приводила к тому, что шайба оказывалась в наших воротах.

Команды такого типа, вероятно, подпитываются энергией за счет своей хорошей игры и голов, а мы не очень хорошо справились с устранением этих моментов», – сказал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

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2 комментария

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Аркадий Коллапсников
главное, Саня вколачивает шайбу за шайбой, неумолимо приближаясь к рекорду!
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Дима Миронов
когда выкуп?
+2
0
+2
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