«Он что, подлодки и авианосцы видит вместо шайбы?» Экс-игрок ЦСКА Глазов о мнении ветеранов об игре вратаря
Ветеран ЦСКА считает, что Иван Федотов словно все еще в армии и не готов играть.
26-летний голкипер выступает за ЦСКА в Фонбет чемпионате КХЛ, несмотря на то, что ИИХФ дисквалифицировала его до конца года.
– Конечно, с Иваном что-то происходит, это заметно. Парень еще молодой, способный. У нас по молодости тоже все было: и кризисы, и приключения, и в армию нас забирали.
Такое ощущение, что Иван еще не вернулся из армии на лед. Мне даже ветераны некоторые говорят, когда мы обсуждаем матчи с ЦСКА: «Он что там, подводные лодки, авианосцы видит вместо шайбы?»
Человек год не играл. Но тогда надо его подготовить, а потом уже выпускать играть за ЦСКА. Ну, шайбу поймать не может, такого с ним не было, когда команда в позапрошлом сезоне выиграла Кубок Гагарина.
– Может, тренеры думают, что он такой же, как раньше?
– Иван – надежный вратарь, талантливый. Но сейчас играет с такими ошибками, что их трудно объяснить. Игроки из-за этого нервничают, не чувствуют надежности за спиной.
Почему мы в Третьяка всегда верили, когда он был в воротах? Он никогда нас не подводил, никогда! Всегда на ногах, все ловит, все видит. Нам было легче забивать впереди и обороняться сзади. На воротах был надежный страж.
Федотов пропускает легкие шайбы, а когда такое происходит, у партнеров опускаются руки, – сказал бывший игрок ЦСКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.
В 11 играх Федотов лишь 1 раз отстоял на ноль. Его статистика – здесь.
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