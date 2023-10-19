Эрик Карлссон забил 1-й гол за «Питтсбург». У него 1+2 и «+2» за 27:56 при 3:6 с «Детройтом»

Эрик Карлссон забил 1-й гол за «Питтсбург».

Шведский защитник отличился в матче регулярного чемпионата с « » (3:6) и был признан 3-й звездой.

Также в активе 33-летнего игрока 2 результативные передачи. На его счету стало 4 (1+3) очка в 4 играх сезона.

Сегодня Карлссон (27:56 – максимальное время в «Пингвинс», полезность «+2») отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1.