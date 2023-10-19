Эрик Карлссон забил 1-й гол за «Питтсбург». У него 1+2 и «+2» за 27:56 при 3:6 с «Детройтом»

Теги Питтсбург Детройт НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон забил 1-й гол за «Питтсбург».

Шведский защитник отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:6) и был признан 3-й звездой. 

Также в активе 33-летнего игрока 2 результативные передачи. На его счету стало 4 (1+3) очка в 4 играх сезона. 

Сегодня Карлссон (27:56 – максимальное время в «Пингвинс», полезность «+2») отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

2 комментария

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борецЗАнеСправедливость
Мощно!
+1
0
+1
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Maluma Amulam
Ответ борецЗАнеСправедливость
Мощно!
Мощная дыра у пингвинов в обороне теперь, дорогая такая.
+2
-2
0
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