Кравец о 2:5 от «Витязя»: «Понимаем ошибки. В зачет нам только первый период. Уверен, с прямыми конкурентами будем играть иначе»

Теги Авангард Витязь КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча против «Витязя» (2:5).

«Понимали, что соперник будет сегодня сильно играть, потому что нужны очки команде, им нужно доказывать.

Старались настроить ребят на эту тему, говорили, что будет основной психология. Но в зачет нам только первый период. Отыграли его хорошо, но дальше решили, что так будет продолжаться, и затем сыграли безобразно.

Понимаем ошибки, понимаем, что нужно сделать, и уверен, что со своими прямыми конкурентами будем играть иначе.

Честно говоря, мне кажется, что в КХЛ нет рядовых матчей. Каждая игра имеет значение. Настраивались как всегда, как на все команды лиги. Те эмоции, которые команда получила во время прошлой встречи с «Локомотивом», должны наоборот придавать сил, а не выхолащивать.

Мы не имеем права играть, как сегодня, на глазах тех людей, которые за нас так болеют», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Авангард» нанес 1 бросок в 3-м периоде игры с «Витязем». Команда проиграла 2-й период со счетом 0:4

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2 комментария

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Muslim ogly
Да это и был матч с твоим прямым конкурентом - Рябыкиным! И Дима показал кем ты являешься!
А ему всё ещё кажется...
+1
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Sergey55
д. Миша - балабол!!!
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