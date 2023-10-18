Кравец о 2:5 от «Витязя»: «Понимаем ошибки. В зачет нам только первый период. Уверен, с прямыми конкурентами будем играть иначе»

Михаил Кравец высказался после матча против «Витязя» (2:5).

«Понимали, что соперник будет сегодня сильно играть, потому что нужны очки команде, им нужно доказывать.

Старались настроить ребят на эту тему, говорили, что будет основной психология. Но в зачет нам только первый период. Отыграли его хорошо, но дальше решили, что так будет продолжаться, и затем сыграли безобразно.

Понимаем ошибки, понимаем, что нужно сделать, и уверен, что со своими прямыми конкурентами будем играть иначе.

Честно говоря, мне кажется, что в нет рядовых матчей. Каждая игра имеет значение. Настраивались как всегда, как на все команды лиги. Те эмоции, которые команда получила во время прошлой встречи с «Локомотивом», должны наоборот придавать сил, а не выхолащивать.

Мы не имеем права играть, как сегодня, на глазах тех людей, которые за нас так болеют», – сказал главный тренер «Авангарда» .

«Авангард» нанес 1 бросок в 3-м периоде игры с «Витязем». Команда проиграла 2-й период со счетом 0:4