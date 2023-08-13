Сергеев о Гернате: «Абы кого менеджмент «Локомотива» не подписывал бы, это усиление. Мне очень нравится, как он играет»

Андрей Сергеев высказался о конкуренции в «Локомотиве».

– « », можно сказать, подписал двух ваших конкурентов – Герната и Береглазова. Что думаете?

– Я конкуренции, в принципе, никогда не боялся. Даже наоборот – она дает рост. Когда у тебя сильные партнеры, то это и тебя подстегивает, заставляет больше работать, лучше играть. Поэтому это супер, я считаю.

Если говорить про самих парней, то Леху Береглазова все знают, он в порядке. Здесь вопросов нет.

Мартин Гернат мало кому известен, но понятно, что абы кого наш менеджмент бы не подписывал, поэтому считаю, это тоже усиление. Мне во всяком случае очень нравится, как он играет.

– Стал ли «Локомотив» сильнее? Со стороны кажется, что многие воспитанники прилично прогрессируют.

– Соглашусь. Думаю, мы стали сильнее, опытнее. Молодые ребята набрались опыта в прошлом году. Будем надеяться, что нам это очень сильно поможет и уже будем говорить о них в другом русле, – сказал защитник «Локомотива» .