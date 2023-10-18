Харт и Сорокин с шатаутами, Драйзайтль с 2+2 и рекордом «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ
Картер Харт, Илья Сорокин и Леон Драйзайтль – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (6:1). Он установил новый рекорд клуба по голам в большинстве (128).
Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, сыгравший на ноль против «Аризоны» (1:0). Россиянин отразил 14 бросков и сделал 17-й шатаут в карьере, что позволило выйти на чистое 3-е место в истории клуба.
Первая звезда – вратарь «Филадельфии» Картер Харт, сыгравший на ноль против «Ванкувера» (2:0) при 25 сэйвах. Шатаут стал для канадца 6-м в карьере.
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