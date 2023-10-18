Харт и Сорокин с шатаутами, Драйзайтль с 2+2 и рекордом «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ

Картер Харт, Илья Сорокин и Леон Драйзайтль – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » , набравший 4 (2+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (6:1). Он установил новый рекорд клуба по голам в большинстве (128).

Вторая звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Аризоны» (1:0). Россиянин отразил 14 бросков и сделал 17-й шатаут в карьере, что позволило выйти на чистое 3-е место в истории клуба.

Первая звезда – вратарь «Филадельфии» , сыгравший на ноль против «Ванкувера» (2:0) при 25 сэйвах. Шатаут стал для канадца 6-м в карьере.