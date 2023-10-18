Драйзайтль набрал 2+2 с «Нэшвиллом» и установил новый рекорд «Эдмонтона» по голам в большинстве (128). У Андерсона и Смита по 126, у Гретцки – 125

Леон Драйзайтль стал единоличным рекордсменом «Эдмонтона» по голам в большинстве.

Немецкий форвард набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:1) и стал 1-й звездой.

В активе 27-летнего игрока стало 7 (3+4) баллов в 3 играх сезона.

Сегодня Леон забросил обе шайбы при игре в большинстве. У него стало 128 таких голов в составе «Ойлерс», это новый рекорд клуба.

По 126 шайб в большинстве забросили Гленн Андерсон и Райан Смит, у Уэйна Гретцки их 125. Коннор Макдэвид идет на 8-м месте с 72 шайбами.