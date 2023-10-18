Сорокин провел 17-й матч на ноль в НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Айлендерс», опередив ДиПьетро

Теги рейтинги Айлендерс Рик ДиПьетро НХЛ Билли Смит Гленн Реш Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин провел 17-й матч на ноль в НХЛ.

Российский вратарь «Айлендерс» отразил все 14 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (1:0).

Шатаут стал для него первым в сезоне и 17-м в карьере в лиге (за 138 игр). Он вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в истории клуба с Лонг-Айленда. 

Сорокин обошел Рика ДиПьетро (16 шатаутов в 318 играх). Рекордом владеет Гленн Реш (25 в 282 играх), на втором месте Билли Смит (22 в 674 играх). 

3 комментария

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Anton!o :)
Ответ sSpielman
Еще более странно, что его установил многострадальный Рик ДиПьетро
вы новость как читаете?
+6
0
+6
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