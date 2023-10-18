Сорокин провел 17-й матч на ноль в НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Айлендерс», опередив ДиПьетро

Илья Сорокин провел 17-й матч на ноль в НХЛ.

Российский вратарь « » отразил все 14 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (1:0).

Шатаут стал для него первым в сезоне и 17-м в карьере в лиге (за 138 игр). Он вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в истории клуба с Лонг-Айленда.

обошел (16 шатаутов в 318 играх). Рекордом владеет Гленн Реш (25 в 282 играх), на втором месте Билли Смит (22 в 674 играх).