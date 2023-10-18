Токкет о «Ванкувере» после 0:2 с «Флайерс»: «Хороший урок. Кто мы такие, чтобы возомнить себя кем-то? Борьбы я не увидел»
Рик Токкет подверг критике игроков «Ванкувера» после 0:2 от «Филадельфии».
«Кэнакс» проиграли «Флайерс» в регулярном чемпионате НХЛ при разнице бросков 25:42.
«Хороший урок. Кто мы такие, чтобы возомнить себя кем-то? Сегодня ни один парень не был хорош, кроме вратаря [Тэтчера Демко].
Он был великолепен, а все остальные – нет. Мне не нравится использовать слово «мягкий», но борьбы я сегодня не увидел. И это настораживает», – сказал главный тренер канадского клуба.
Отметим, что «Ванкувер» начал сезон с двух побед над «Эдмонтоном» (8:1 и 4:3). После разгрома «Ойлерс» в стартовом матче Токкет сказал, что клуб не будет заказывать чемпионские перстни после одной игры.
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