Токкет о «Ванкувере» после 0:2 с «Флайерс»: «Хороший урок. Кто мы такие, чтобы возомнить себя кем-то? Борьбы я не увидел»

Рик Токкет подверг критике игроков «Ванкувера» после 0:2 от «Филадельфии».

«Кэнакс» проиграли «Флайерс» в регулярном чемпионате при разнице бросков 25:42.

«Хороший урок. Кто мы такие, чтобы возомнить себя кем-то? Сегодня ни один парень не был хорош, кроме вратаря [ ].

Он был великолепен, а все остальные – нет. Мне не нравится использовать слово «мягкий», но борьбы я сегодня не увидел. И это настораживает», – сказал главный тренер канадского клуба.

Отметим, что « » начал сезон с двух побед над «Эдмонтоном» (8:1 и 4:3). После разгрома «Ойлерс» в стартовом матче сказал, что клуб не будет заказывать чемпионские перстни после одной игры.