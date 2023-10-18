Дюбуа забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в гостевом матче против бывшего клуба «Виннипега». Болельщики «Джетс» его освистали

Пьер-Люк Дюбуа забросил 1-ю шайбу за «Лос-Анджелес» – бывшему клубу «Виннипегу».

25-летний нападающий «Кингс» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Джетс» (5:1).

В межсезонье канадский клуб заключил контракт с на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов и обменял его в « » на трех игроков и драфт-пик.

«Виннипег» разрешил игроку вести переговоры с «Кингс», поскольку тот дал понять, что не хочет оставаться в команде.

Набранное сегодня очко стало для нападающего первым в сезоне. Трибуны встретили его гол гулом и свистом.