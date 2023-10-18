Морис вышел на чистое 3-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу матчей (1769). Он опередил Кенневилла, до Троца – 43 игры

Пол Морис вышел на чистое 3-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу игр.

Матч «Флориды» против «Нью-Джерси» (4:3) стал для 56-летнего специалиста 1769-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

обошел , все еще не получившего добро на возвращение в лигу.

Выше идут (2141 матч) и (1812), прекративший тренерскую карьеру ради должности генменеджера «Нэшвилла».

Морис работает в с сезона-1995/96. У него 818 побед в регулярках (6-й показатель в истории) и 714 поражений (рекорд).

В плей-офф он дважды выводил свои команды в финал Кубка Стэнли («Каролину» в 2002 году и «Флориду» в этом, гандикап в 21 год – рекордный).