Морис вышел на чистое 3-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу матчей (1769). Он опередил Кенневилла, до Троца – 43 игры

Теги рейтинги Флорида Пол Морис Барри Троц Джоэл Кенневилл НХЛ Скотти Боумэн Хоккей

Пол Морис вышел на чистое 3-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу игр.

Матч «Флориды» против «Нью-Джерси» (4:3) стал для 56-летнего специалиста 1769-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Морис обошел Джоэла Кенневилла, все еще не получившего добро на возвращение в лигу. 

Выше идут Скотти Боумэн (2141 матч) и Барри Троц (1812), прекративший тренерскую карьеру ради должности генменеджера «Нэшвилла». 

Морис работает в НХЛ с сезона-1995/96. У него 818 побед в регулярках (6-й показатель в истории) и 714 поражений (рекорд). 

В плей-офф он дважды выводил свои команды в финал Кубка Стэнли («Каролину» в 2002 году и «Флориду» в этом, гандикап в 21 год – рекордный).

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