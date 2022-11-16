Морис из «Флориды» – 4-й тренер, проведший 1700 матчей в НХЛ

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Пол Морис из «Флориды» – 4-й тренер, проведший 1700 матчей в НХЛ.

Сегодня «Пантерс» победили «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата. 

Для 55-летнего Мориса этот матч стал 1700-м в лиге. Он всего лишь 4-й тренер, достигший этой отметки. 

До него это удалось Скотти Боумэну (2141), Барри Троцу (1812) и Джоэлу Кенневиллу (1768). 

Ранее Морис, впервые ставший главным тренером в НХЛ в 1995 году (в возрасте 28 лет) работал с «Хартфордом» / «Каролиной», «Торонто» и «Виннипегом».

Его стаж в лиге не был непрерывным – некоторое время он возглавлял фарм-клуб «Лифс» в АХЛ, а сезон-2012/13 провел в КХЛ, где руководил магнитогорским «Металлургом». 

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