Морис из «Флориды» – 4-й тренер, проведший 1700 матчей в НХЛ

из «Флориды» – 4-й тренер, проведший 1700 матчей в .

Сегодня «Пантерс» победили «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата.

Для 55-летнего Мориса этот матч стал 1700-м в лиге. Он всего лишь 4-й тренер, достигший этой отметки.

До него это удалось (2141), (1812) и (1768).

Ранее Морис, впервые ставший главным тренером в НХЛ в 1995 году (в возрасте 28 лет) работал с «Хартфордом» / «Каролиной», «Торонто» и «Виннипегом».

Его стаж в лиге не был непрерывным – некоторое время он возглавлял фарм-клуб «Лифс» в АХЛ, а сезон-2012/13 провел в КХЛ, где руководил магнитогорским «Металлургом».