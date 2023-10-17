Панарин о пчелином домике: «Американцы в «Рейнджерс» были в шоке: «Какой спит на пчелах?». Высыпаешься шикарно – под тобой шум, полем пахнет»

Артемий Панарин рассказал о своем увлечении пчеловодством.

– В пчельном доме еще можно спать. Там у меня избушка, и ульи в домике к стенкам по пять штук прислонены.

Лотки у них пробиты наружу. То есть пчелы внутри дома не летают. Они нектар под тобой собирают, и под тобой идет такой гул, шум, все пахнет полем, можно после бани туда пойти отдохнуть.

Прошлый отпуск у меня был короткий, я там всю ночь спал. Спишь на доске просто. Чтобы матрас не класть, потому что это глушить будет все вибрации, шум. Высыпаешься шикарно.

Я просыпался в пять утра, шли на рыбалку – ничего не ловили, как правило.

Шли тренироваться, позавтракали, чуть-чуть отдохнули, постреляли, одно-второе, порыбачили опять, вечером еще тренировка, потом шашлык ни шашлык, баню можно сделать.

Куча времени [надо] заниматься такими вещами. В городе это все сложнее. В общем мечту реализую потихоньку.

Потом приезжаю, и все надо поделать. И порыбачить, и тут что-то, хобби миллиард, ничего не успеваю, еще гости приезжают, голова кругом. От суеты уехал, суету сам себе сделал. Классический. Ничего не поменялось.

– Тебе кто-то посоветовал по поводу пчелиного домика?

– Я хотел пчел. У меня дед был пчеловодом. Я в какой-то загонялся, что буду конкретно развивать пчел.

Начитался еще, что, оказывается, это проблема в мире. Анджелина Джоли там в этих всех пчелах, фотографию увидел – думаю, ну сейчас я этому миру помогу.

Потом это у меня как обычно затихло, книги все купил, все лежат. Сносить этот домик жалко, более-менее нормальный был, вот сделал такую историю.

Когда американцам рассказывал в команде, они были в шоке: «Какой на пчелах спит? Что там делает?» – рассказал нападающий « » .