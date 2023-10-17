«Вашингтон» с Овечкиным в составе одержал 300 волевых побед в регулярках. Среди игроков рекорд у Марло (352)

Теги рейтинги Вашингтон Калгари Александр Овечкин Патрик Марло НХЛ Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным в составе одержал 300 волевых побед в регулярках.

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Калгари» (3:2 Б), уступая со счетом 0:2 по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ. 

Всего у клуба из столицы США стало 300 побед с камбэком (при отставании хотя бы в одну шайбу) в тех матчах, когда за него выступал Александр Овечкин

Россиянин – единственный действующий игрок НХЛ с таким показателем. Рекорд по числу таких матчей за карьеру принадлежит Патрику Марло (352). 

Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру. Всего у него 1349 игр

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