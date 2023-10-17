Экс-форвард «Анахайма» Комтуа перешел в «Чикаго Вулвс» – независимый клуб АХЛ

Теги переходы Анахайм НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Максим Комтуа Хоккей

Экс-форвард «Анахайма» Максим Комтуа перешел в «Чикаго Вулвс».

Канадец пополнил состав независимого клуба АХЛ, ранее отказавшегося от продолжения сотрудничества с «Каролиной». 

24-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом, так как «Дакс» не предложили ему контракт. 

В прошлом сезоне Комтуа набрал 19 (9+10) очков в 64 матчах за в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 20». Всего в лиге у него 210 матчей и 86 (38+48) очков. 

Его кэпхит по прошлому контракту составлял 2,037 миллиона долларов. В межсезонье он не прошел просмотр в «Вегасе». 

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