Экс-форвард «Анахайма» Комтуа перешел в «Чикаго Вулвс» – независимый клуб АХЛ

Экс-форвард «Анахайма» Максим Комтуа перешел в «Чикаго Вулвс».

Канадец пополнил состав независимого клуба , ранее отказавшегося от продолжения сотрудничества с «Каролиной».

24-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом, так как «Дакс» не предложили ему контракт.

В прошлом сезоне набрал 19 (9+10) очков в 64 матчах за в регулярном чемпионате при полезности «минус 20». Всего в лиге у него 210 матчей и 86 (38+48) очков.

Его кэпхит по прошлому контракту составлял 2,037 миллиона долларов. В межсезонье он не прошел просмотр в «Вегасе».