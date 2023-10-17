Райнхарт с дублем, Раймер с шатаутом, Филлипс с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Флорида Детройт НХЛ Джеймс Раймер Сэм Райнхарт Мэттью Филлипс Хоккей

Сэм Райнхарт, Джеймс Раймер и Мэттью Филлипс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Вашингтона» Мэттью Филлипс, набравший 2 (1+1) очка в матче против «Калгари» (3:2 Б) – своего бывшего клуба. 

Вторая звезда – вратарь «Детройта» Джеймс Раймер, сыгравший на ноль против «Коламбуса» (4:0). Это 3-й случай в истории, когда голкипер сделал шатаут в 1-м матче за «Ред Уингс». 

Первая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с дублем в ворота «Нью-Джерси» (4:3). 

1 комментарий

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Биомеханоид
Содерблёма можно было бы тоже отметить. Отлично отстоял, особенно в концовке, когда Торонто вратаря сняли.
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