Райнхарт с дублем, Раймер с шатаутом, Филлипс с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Сэм Райнхарт, Джеймс Раймер и Мэттью Филлипс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » Мэттью Филлипс, набравший 2 (1+1) очка в матче против «Калгари» (3:2 Б) – своего бывшего клуба.

Вторая звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Коламбуса» (4:0). Это 3-й случай в истории, когда голкипер сделал шатаут в 1-м матче за «Ред Уингс».

Первая звезда – форвард «Флориды» с дублем в ворота «Нью-Джерси» (4:3).