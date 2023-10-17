25-летний форвард «Вашингтона» Филлипс набрал 1+1 с «Калгари». Это его первые очки в НХЛ – против бывшего клуба

25-летний форвард «Вашингтона» Мэттью Филлипс набрал 1+1 с «Калгари».

Нападающий был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (3:2 Б).

Эта игра стала для Филлипса 5-й в НХЛ. Он набрал свои первые очки в лиге в матче против бывшего клуба.

Мэттью был выбран «Калгари» на драфте НХЛ-2016 под общим 166-м номером в 6-м раунде. С 2018 года он играл за фарм «Флэймс» в АХЛ, в НХЛ за клуб сыграл только 3 раза.

В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром «Калгари Рэнглерс», набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.

В межсезонье «Вашингтон» подписал Филлипса как свободного агента группы 6 (раньше обычного возраста на рынок допускаются игроки, соответствующие ряду критериев – 25 лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).