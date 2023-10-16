Где смотреть Тампа-Бэй – Торонто, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 22 октября

В воскресенье, 22 октября, сыграют Тампа-Бэй и Торонто в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тампа-Бэй – Торонто

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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