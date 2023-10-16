Защитник «Динамо» Ожиганов забил «Сибири» набросом с неудобной руки из средней зоны. Красоткин не справился с рикошетом
Игорь Ожиганов забил курьезный гол в ворота «Сибири».
Защитник «Динамо» забросил шайбу в ворота соперника броском из средней зоны.
Во втором периоде Игорь Ожиганов подобрал шайбу в средней зоне и с неудобной руки набросил ее в сторону ворот Антона Красоткина, после чего произошел рикошет шайбы от льда, с которым не справился голкипер «Сибири».
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Гол Ожиганова – победный для команды.
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