Защитник «Динамо» Ожиганов забил «Сибири» набросом с неудобной руки из средней зоны. Красоткин не справился с рикошетом

Теги Сибирь видео КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Антон Красоткин Хоккей

Игорь Ожиганов забил курьезный гол в ворота «Сибири».

Защитник «Динамо» забросил шайбу в ворота соперника броском из средней зоны.

Во втором периоде Игорь Ожиганов подобрал шайбу в средней зоне и с неудобной руки набросил ее в сторону ворот Антона Красоткина, после чего произошел рикошет шайбы от льда, с которым не справился голкипер «Сибири».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Гол Ожиганова – победный для команды.

2 комментария

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Егор Логвинов
Просто шайба приземлилась на ребро и поменяла траекторию!
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Pertinax Gandi
Видимо кочки есть не только на футбольном газоне.
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