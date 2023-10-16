Защитник «Динамо» Ожиганов забил «Сибири» набросом с неудобной руки из средней зоны. Красоткин не справился с рикошетом

Игорь Ожиганов забил курьезный гол в ворота «Сибири».

Защитник « » забросил шайбу в ворота соперника броском из средней зоны.

Во втором периоде подобрал шайбу в средней зоне и с неудобной руки набросил ее в сторону ворот , после чего произошел рикошет шайбы от льда, с которым не справился голкипер « ».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Гол Ожиганова – победный для команды.