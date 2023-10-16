Рендулич забил во всех трех матчах за СКА после перехода из «Сочи». Форвард набрал 19 очков в 19 играх сезона
Борна Рендулич забил за СКА в третьем матче подряд.
СКА проводит матч против «Адмирала» в Фонбет чемпионате КХЛ.
На первой минуте второго периода хорватский нападающий Борна Рендулич сделал счет 2:0 в пользу питерской команды.
Форвард отличился голом во всех трех матчах после того, как СКА выменял хоккеиста у «Сочи».
В общей сложности Рендулич набрал 19 (12+7) очков в 19 играх текущего сезона.
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