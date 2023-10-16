Рендулич забил во всех трех матчах за СКА после перехода из «Сочи». Форвард набрал 19 очков в 19 играх сезона

Борна Рендулич забил за СКА в третьем матче подряд.

СКА проводит матч против « » в Фонбет чемпионате .

На первой минуте второго периода хорватский нападающий сделал счет 2:0 в пользу питерской команды.

Форвард отличился голом во всех трех матчах после того, как выменял хоккеиста у « ».

В общей сложности Рендулич набрал 19 (12+7) очков в 19 играх текущего сезона.