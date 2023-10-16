Рендулич забил во всех трех матчах за СКА после перехода из «Сочи». Форвард набрал 19 очков в 19 играх сезона

Теги СКА КХЛ Адмирал Сочи Борна Рендулич Хоккей

Борна Рендулич забил за СКА в третьем матче подряд.

СКА проводит матч против «Адмирала» в Фонбет чемпионате КХЛ.

На первой минуте второго периода хорватский нападающий Борна Рендулич сделал счет 2:0 в пользу питерской команды.

Форвард отличился голом во всех трех матчах после того, как СКА выменял хоккеиста у «Сочи».

В общей сложности Рендулич набрал 19 (12+7) очков в 19 играх текущего сезона.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gosha Virobian
Осталось Голдобина за 50 тыс руб. забрать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Превосходство Борны.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Воронцов
Боря Гол феноменален с гениальным Йозе, вдвоем разрывают просто всю лигу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
Как влитой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Не зря говорили болельщики ,что забирая в Ска Рендулича этим сильно ослабляют атаку "Сочи "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Омиго
в ска много вратарей можно за борну отправить кого нибудь,потому,что там один Бердин,но он не железный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий