Купер провел 800 игр в НХЛ как тренер. Специалист выиграл два Кубка Стэнли с «Тампой»

Джон Купер провел 800 матчей в НХЛ как тренер.

Данная отметка для канадского специалиста, возглавляющего «Тампу», была зафиксирована в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (2:5).

начал тренерскую карьеру в НХЛ, возглавив « » в марте 2013 года и является действующим главным тренером команды.

Под руководством тренера «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд – в 2020 и 2021 году.