Купер провел 800 игр в НХЛ как тренер. Специалист выиграл два Кубка Стэнли с «Тампой»
Джон Купер провел 800 матчей в НХЛ как тренер.
Данная отметка для канадского специалиста, возглавляющего «Тампу», была зафиксирована в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:5).
Джон Купер начал тренерскую карьеру в НХЛ, возглавив «Тампу» в марте 2013 года и является действующим главным тренером команды.
Под руководством тренера «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд – в 2020 и 2021 году.
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