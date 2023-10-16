Купер провел 800 игр в НХЛ как тренер. Специалист выиграл два Кубка Стэнли с «Тампой»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Джон Купер Хоккей

Джон Купер провел 800 матчей в НХЛ как тренер.

Данная отметка для канадского специалиста, возглавляющего «Тампу», была зафиксирована в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:5).

Джон Купер начал тренерскую карьеру в НХЛ, возглавив «Тампу» в марте 2013 года и является действующим главным тренером команды.

Под руководством тренера «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд – в 2020 и 2021 году.

4 комментария

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Maxim Shumov
Так одно дело провести 800 игр в НХЛ. А ты попробуй посмотреть эти 800 матчей с трибуны, да еще и наблюдая за системой! Вот где тренер
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Беня_Финитас
поздравили правильно - галстук в подарок .
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fa(za)nat
помню его с фарма подняли в своё время. если не ошибаюсь
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fa(za)nat
Ответ fa(za)nat
помню его с фарма подняли в своё время. если не ошибаюсь
я это к тому, что всё это было вроде бы вот не так давно и уже 800 матчей.
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