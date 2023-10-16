Барак о 2:3 от «Автомобилиста»: «Один из лучших матчей за последние пару недель. Мы не проседали, было много хороших вещей. Надо цепляться за эту игру»

Дерек Барак прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

– Четвертая игра выезда, но по движению было все в порядке. Плюс дважды вели по счету, почему отпустили?

– Думаю, мы действительно выглядели весьма неплохо, была хорошая энергия и самоотдача от всех игроков. Очевидно, что все хотели показать себя, поэтому, считаю, мы провели классный матч.

Да, очень жаль, что концовка нам не удалась, но это игра. Тем не менее с оптимизмом смотрим в будущее, прошло лишь полтора месяца со старта чемпионата. Мыслим позитивно в сторону следующей игровой недели.

Следующий матч для нас – самый важный. Впереди домашняя серия, надо брать очки по-максимуму при своих болельщиках.

– Насколько довольны качеством игры? В команде сменился главный тренер.

– Мое мнение – это один из лучших матчей за последние пару недель. Думаю, мы играли цельно, не проседали, плюс дважды вели по счету, было много хороших вещей. Да, были близки к победе в основное, но не дотерпели.

– Расскажи про свой гол. И что было наиболее волнительным в игре?

– Сыграл по ситуации, накатывал на ворота, шайба отскочила мне на крюк, сразу же добил не думая. Стоит отметить второй гол, он был очень важен, поскольку забил его спустя несколько минут, как только они сделали счет 1:1.

Надо цепляться за эту игру и строить дальше нашу систему, – сказал нападающий « » Дерек Барак.