Форвард «Автомобилиста» Макеев о 3:2 ОТ с «Витязем»: «Два очка не пахнут. У нас немолодая команда, нужно уметь отыгрываться в концовках, проявлять волевые качества»

Теги Витязь Автомобилист КХЛ Алексей Макеев Брукс Мэйсек Хоккей

Алексей Макеев высказался о победе «Автомобилиста» в игре с «Витязем» (3:2 ОТ).

– Какая-никакая победа, два очка завоевали в тяжелой борьбе, они, как говорится, не пахнут.

– Насколько неожиданным было встретить такое сопротивление со стороны «Витязя»? У них недавно сменился тренер.

– Я ожидал такое сопротивление, у них молодая команда, плюс идет неудачная серия, много травмированных. Молодые парни пользуются шансом.

– Очень много бросков со стороны «Автомобилиста» сегодня было мимо ворот, есть ли в этом какая-то недоработка?

– Бросок броску рознь, надо выводить партнера на завершающий бросок, как в большинстве и овертайме Мэйсек забил.

– Что подумал, когда вновь оказались в роли отыгрывающихся, хотя только что сравняли счет в таких сложных обстоятельствах?

– Я верю в нашу команду, в каждого партнера. Знал, что будет тяжелая концовка, верил, что сравняем.

– Можно ли сказать, что приобретаете дополнительную уверенность, забирая такие матчи, когда приходится отыгрываться?

– У нас в принципе немолодая команда, нужно уметь отыгрываться в концовках, проявлять волевые качества, что мы и сделали, – сказал нападающий «Автомобилиста».

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