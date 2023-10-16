Роман Савосин: «Буду играть в любительский хоккей, когда закончу с фигурнокатательной карьерой. Это мой путь. Над броском надо поработать»
Фигурист Роман Савосин рассказал, что его кумиром в хоккее был Ян Марек.
– Чем тебе нравится хоккей?
– Всем! Любой аспект! Я прям фанат хоккея. С семи лет ходил на матчи ЦСКА, четыре сезона по абонементу отходил.
– Бросок у тебя мощный?
– Нет. Над этим надо поработать. Когда закончу с фигурнокатательной карьерой, буду играть в любительский хоккей. Это мой путь. Тогда и потренирую бросочек, ха-ха.
– Кумиры в хоккее есть?
– Я не скажу, что есть какой-то кумир. В ЦСКА очень много классных нападающих: Константин Окулов, Михаил Григоренко…
Ян Марек был кумиром. К сожалению, он разбился в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом», – сказал фигурист Роман Савосин.
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