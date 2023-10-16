Роман Савосин: «Буду играть в любительский хоккей, когда закончу с фигурнокатательной карьерой. Это мой путь. Над броском надо поработать»

Теги ЦСКА Локомотив Ян Марек КХЛ Михаил Григоренко любительский хоккей Константин Окулов Роман Савосин Хоккей

Фигурист Роман Савосин рассказал, что его кумиром в хоккее был Ян Марек.

– Чем тебе нравится хоккей?

– Всем! Любой аспект! Я прям фанат хоккея. С семи лет ходил на матчи ЦСКА, четыре сезона по абонементу отходил.

– Бросок у тебя мощный?

– Нет. Над этим надо поработать. Когда закончу с фигурнокатательной карьерой, буду играть в любительский хоккей. Это мой путь. Тогда и потренирую бросочек, ха-ха.

– Кумиры в хоккее есть?

– Я не скажу, что есть какой-то кумир. В ЦСКА очень много классных нападающих: Константин Окулов, Михаил Григоренко

Ян Марек был кумиром. К сожалению, он разбился в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом», – сказал фигурист Роман Савосин.

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