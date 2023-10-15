Роман Савосин: «Для фигуриста в хоккей играю неплохо. Плющенко, думаю, лучше, с ним было бы тяжело»

Теги ЦСКА Евгений Плющенко КХЛ Роман Савосин Хоккей

Роман Савосин сравнил свои навыки в хоккее с умениями Евгения Плющенко.

– Ты болеешь за ЦСКА в футболе и хоккее. Какой из видов спорта тебе ближе?

– Хоккей. Я даже разминаюсь перед тренировкой с клюшкой. Для фигуриста играю довольно неплохо.

– Есть фигурист, который лучше тебя играет?

– Думаю, Евгений Плющенко. Недавно я его видел на катке во дворце спорта «Янтарь». Там турнир проходит любительский. Он приезжал, играл. Я смотрел. Пока с ним играть не доводилось, но, думаю, это было бы тяжело, – сказал фигурист.

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