Роман Савосин: «Для фигуриста в хоккей играю неплохо. Плющенко, думаю, лучше, с ним было бы тяжело»
Роман Савосин сравнил свои навыки в хоккее с умениями Евгения Плющенко.
– Ты болеешь за ЦСКА в футболе и хоккее. Какой из видов спорта тебе ближе?
– Хоккей. Я даже разминаюсь перед тренировкой с клюшкой. Для фигуриста играю довольно неплохо.
– Есть фигурист, который лучше тебя играет?
– Думаю, Евгений Плющенко. Недавно я его видел на катке во дворце спорта «Янтарь». Там турнир проходит любительский. Он приезжал, играл. Я смотрел. Пока с ним играть не доводилось, но, думаю, это было бы тяжело, – сказал фигурист.
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