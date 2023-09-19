Бердников о жизни в Швеции: «Чисто, культурно и уютно. Кто-то поменял мнение насчет русских, писал всякое. Но руководство клуба сильно поддержало»

Вадим Бердников рассказал о жизни в Швеции и отношении шведов к русским.

Нападающий выступал за «Бурос» с 2021 по 2023 годы. В минувшем сезоне за команду также играл Константин Барулин, годом ранее – Владимир Малевич, Александр Куваев, Кирилл Лебедев и Павел Здунов.

– Карьеру вы заканчивали в Швеции…

– В Швеции мне очень понравилось, в клубе была хорошая организация. Мы играли в Division 2, это четвертая по силе лига страны, и перед нами была задача перейти в дивизион уровнем выше. Мы ее выполнили.

– В самой стране тоже понравилось?

– Швеция – это «другая Европа», там чисто, культурно и уютно. Люди приветливые. Мы приехали туда еще до того, как политическая ситуация изменилась. Конечно, кто-то поменял свое мнение насчет русских, кто-то писал всякое. Но руководство нас очень сильно поддержало, негативных людей убирали в сторону, а эти разговоры пресекались. В команде ребята тоже все понимали.

– Николай Белов, который играл в Швеции, говорил, что там скучно жить.

– У меня в семье шесть детей, и нам нескучно. Нам всегда есть чем заняться. Рядом город Гетеборг, ездили туда развеяться. И до того, как я подписал контракт, не знал, что в команде играет мой товарищ из школы «Трактор» [Алексей Сибирцев]. Его родители из Челябинска, он сам эстонец и приезжал к нам играть. Он быстро помог нам, русским ребятам, освоится. Нам в Швеции все понравилось, и Костя Барулин даже переподписал контракт.

– Вам предлагали контракт?

– Предлагали, но мы с семьей приняли решение переехать в США. Были мысли остаться в Швеции, но мы давно думали насчет Америки, – сказал бывший форвард клубов КХЛ.