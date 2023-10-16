Сергей Светлов: «Вашингтон» пока только ищет свой стиль игры. Пришел новый тренер, составы всех троек изменены, требуется время»

Сергей Светлов оценил выступление Александра Овечкина на старте сезона.

– Судя по матчу с « », стартовал тяжело?

– Не сказал бы. У Александра было неплохое движение, в одном из эпизодов он легко убежал от защитников и вышел один на один, был близок к первому голу.

Другое дело, что пока «Вашингтон» только ищет свой стиль игры. Пришел новый тренер, составы всех троек изменены. Показалось, что у каждого звена есть свой хоккей, теперь из этих вариаций нужно выстроить общекомандную систему. Требуется время.

– В прошлом сезоне и «Питтсбург», и « » не попали в плей-офф. Продолжение следует?

– В крайне тяжело делать прогнозы, особенно по первым матчам. Все команды примерно равны, все очень быстро меняется.

«Питтсбург» мне на старте понравился. Если лидеры клуба Малкин, Кросби, Летанг, Карлссон выдержат ритм сезона, то их команда может рассматриваться как фаворит, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.