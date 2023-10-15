Роман Савосин: «Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую»

Роман Савосин заявил, что поддержка трибун помогала ему при выступлении.

Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе.

«Вернусь, отдохну и продолжу готовиться, планирую выступить либо на этапе в Самаре, либо в Казани.

Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Давление сегодня я чувствовал, однозначно, но, когда поехал, все ушло – почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую.

Вряд ли я похож на Адриано Челентано по характеру, но в 16 лет катал под него. Сейчас такой опыт есть, и это помогает. Эту программу мы еще перед началом прошлого сезона поставили, а короткую – перед нынешним.

Сегодня у меня немножко не получилось на каскаде, первый сальхов не очень хорошо удался, но дальше собрался и все сделал.

В последний раз я катал целиком произвольную на мемориале Рабер в Москве, это было уже давно. Учитывая все факторы, это хороший прокат», – сказал фигурист.