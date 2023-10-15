Роман Савосин: «Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Серия Гран-при России Фигурное катание

Роман Савосин заявил, что поддержка трибун помогала ему при выступлении.

Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе.

«Вернусь, отдохну и продолжу готовиться, планирую выступить либо на этапе в Самаре, либо в Казани.

Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Давление сегодня я чувствовал, однозначно, но, когда поехал, все ушло – почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую.

Вряд ли я похож на Адриано Челентано по характеру, но в 16 лет катал под него. Сейчас такой опыт есть, и это помогает. Эту программу мы еще перед началом прошлого сезона поставили, а короткую – перед нынешним.

Сегодня у меня немножко не получилось на каскаде, первый сальхов не очень хорошо удался, но дальше собрался и все сделал.

В последний раз я катал целиком произвольную на мемориале Рабер в Москве, это было уже давно. Учитывая все факторы, это хороший прокат», – сказал фигурист.

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7 комментариев

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pashkka
От всей души хочется поздравить Романа с отличным выступлением!
Идеальная КП и очень хорошая ПП в исполнении Романа приятно удивили и запомнились!
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oldparakhod
Получилось очень круто!
Единственный, у которого была программа, которая сделана и выкатана под музыку. Браво.
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Lolka12
Рома 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️
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cheffcheck
Хорош!!! Успехов.
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Daria Lyubeznova
Роман очень понравился и в короткой и в произвольной! Удачи в сезоне!
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Валерий Петров
Без сомнение, открытие этого этапа. Шикарный фигурист!
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Iririna
Роман приятно удивил и восхитил!Технически хорош,программы презентует прекрасно,показывает эмоции!
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