Роман Савосин: «Последние пару сезонов у нас очень выросла конкуренция, много сильных ребят. Становится интересно»

Роман Савосин оценил выступление на Гран-при России в Уфе.

— Насколько ты доволен вторым местом?

— Оно меня удовлетворило. Я вообще не думал о месте. Мне было важно прокатать, показать программы. Чтобы это понравилось зрителям, чтобы они это оценили. Я очень рад, что это оценили. И короткую, и произвольную программы. Про место я вообще не думал.

— Все фигуристы говорят, что не думают.

— Кто-то, может, и врет, а я — нет. Честно! Правда, не думал. Мне было важно прокатать программы, и это получилось. Насчет второго места. Я говорил, что могу, что способен. Мог и выиграть, почему нет. Не получилось взять золото, стал вторым. Но я тоже этому рад.

— На этапе в Уфе у мужчин была самая острая конкуренция. Ваш вид называют самыми интересным в российском фигурном катании.

— Я согласен с этим. Последние пару сезонов у нас очень выросла конкуренция, очень много сильных ребят. Становится интересно!

— У тебя разные программы по стилю. Какой тебе ближе?

— Мне ближе короткая. Однозначно. Но надо стили менять, пробовать разное. Это будет поинтереснее мне самому и зрителю в первую очередь. Но короткая ближе. Если бы можно было, я бы катался, наверное, под какую-нибудь спокойную классическую музыку. Мне было бы так проще.

— Кто работал с тобой над программами?

— Анастасия Николаевна Казакова мне поставила программу. Над программой короткой и произвольной работал хореограф Станислав Шашерин. Работали два человека. Ну, если посчитать меня, то три, – сказал .